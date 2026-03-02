Foto de generación termina en accidente en la Universidad Veracruzana

Un accidente marcó la celebración de estudiantes de la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, cuando una tarima metálica colapsó durante la fotografía de generación de la Licenciatura en Derecho este 2 de marzo.

El desplome provocó la caída de decenas de jóvenes frente a sus compañeros y familiares, dejando 18 heridos, de los cuales 16 fueron trasladados a la Policlínica Óptima para valoración médica.

La institución activó protocolos de emergencia y aseguró que investigará las causas del colapso para deslindar responsabilidades.

A través de las redes sociales se han difundido los videos del momento en el que una foto de generación terminó en accidente en la Universidad Veracruzana.

El accidente habría ocurrido este 2 de marzo cuando alumnos de la Licenciatura en Derecho posaban para su foto de generación.

Sin embargo, la estructura metálica instalada colapsó repentinamente, lo que provocó que varios jóvenes cayeran ante la sorpresa de sus compañeros y familiares.

Las imágenes muestran a varios estudiantes golpeados mientras que eran auxiliados por las personas que se encontraban en el lugar.

La universidad informó que se revisarán las condiciones en que fue instalada la tarima metálica y que se investigarán las causas del colapso para deslindar responsabilidades.

Los videos muestran que una mala colocación de la estructura metálica con tablas habría cedido al no soportar el peso de los alumnos.

Hasta el momento se han reportado 18 estudiantes heridos, de los cuales al menos 16 fueron trasladados en ambulancias a la Policlínica Óptima Xalapa para su valoración.

De acuerdo con la UV, los alumnos atendidos se reportan estables, aunque seguirán bajo observación médica.

Autoridades universitarias informaron que tras el incidente se activaron los protocolos de emergencia y que corporaciones médicas, Protección Civil y bomberos acudieron al sitio para brindar atención inmediata.

La institución aseguró que mantiene comunicación con los alumnos afectados y sus familias, y que les brindará acompañamiento y seguimiento médico.

El Rector de la universidad, Martín Aguilar, lamentó el accidente y aseguró que por el momento lo más importante es la salud de los estudiantes y después valorarán una posible acción legal en contra de la empresa contratada para la toma de la fotografía.

Este accidente ocurre días después de un incidente similar en la Universidad Iberoamericana (Ibero) campus Santa Fe, donde también colapsó una estructura durante la foto de generación de estudiantes.