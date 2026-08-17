Miguel Varela, alcalde de Zacatecas, adelantó que el Partido Acción Nacional (PAN) ha decidido recurrir a instancias legales para impugnar las recientes reformas electorales en el Congreso local.

A través de un video, Varela denunció que estas modificaciones a la ley de diputaciones plurinominales representan un movimiento estratégico de Morena para asegurar su permanencia política tras una posible derrota en las elecciones del 2027.

“Nosotros, y como miembro del Partido Acción Nacional, más allá de ser presidente municipal, haremos lo propio para que este proceso que hoy se aprobó, también se impugne, y no se salgan con la suya, como siempre lo han querido hacer” Miguel Varela, alcalde de Zacatecas

Acusó al gobierno de David Monreal de actuar de manera arbitraria y con falta de transparencia para proteger sus intereses ante la pérdida de popularidad.

Miguel Varela anunció que el PAN buscará impugnar cambios a plurinominales en Zacatecas

Miguel Varela, alcalde de Zacatecas, denunció que las reformas electorales aprobadas recientemente en el estado son un “albazo político electoral” orquestado por David Monreal.

“De manera arbitraria y en un albazo político electoral el oficialismo que encabeza David Monreal en el Congreso del Estado aprobó una ley precisamente para afectar el tema de las minorías, haciendo pasar como algo positivo el hecho de que las plurinominales pasaran a un tema de primeras minorías, que algo que se escucha, pues, muy romántico y muy positivo” Miguel Varela, alcalde de Zacatecas

🔴Miguel Varela, alcalde de Zacatecas, anunció que el PAN recurrirá a instancias legales contra los cambios electorales en el estado.



Acusó a Morena de modificar la asignación de plurinominales para garantizar representación en 2027. pic.twitter.com/BfKPreSdjr — Azucena Uresti (@azucenau) August 17, 2026

Como miembro del Partido Acción Nacional (PAN), anunció que impugnarán este proceso ante las instancias legales correspondientes para evitar que se consume lo que considera un abuso por parte del gobierno estatal.

El PAN acudirá formalmente a las autoridades correspondientes para combatir los cambios electorales recientemente aprobados en Zacatecas.

El argumento principal es que la ley se aprobó de manera arbitraria y “a escondidas”, aprovechando que la ciudadanía estaba distraída con eventos locales como el Festival de Ciudades Hermanas.

Varela sostiene que el cambio a las “primeras minorías” en las plurinominales es una estrategia de Morena para no quedarse sin diputados ante una posible derrota electoral.

El alcalde puntualizó que, más allá de su cargo municipal, como miembro del PAN “harán lo propio” para que el proceso sea impugnado y evitar que el oficialismo “se salga con la suya”.

Miguel Varela acusa a Morena de modificar plurinominales para no perder representación en 2027

Miguel Varela sostiene que el trasfondo de modificar la asignación de plurinominales es que Morena sabe que perderán la gubernatura y la mayoría en el Congreso local en 2027.

Al cambiar las reglas, buscan “juntar sus fichas” para asegurar representación legislativa incluso si quedan en segundo, tercer o cuarto lugar en las votaciones.

“Morena sabe que aquí en Zacatecas van a perder el próximo año en 2027, habrán de perder la elección del gobierno del estado, y como saben que van a perder la mayoría del Congreso local en los dieciocho distritos electorales del estado, pues ellos ya están juntando sus fichas para que en ese segundo lugar que buscan que saben que van a tener o si no es que en un tercero o cuarto lugar poder tener representación y no quedarse sin diputados en la próxima legislatura del 2027” Miguel Varela, alcalde de Zacatecas

El alcalde señaló que, aunque la propuesta de que las plurinominales pasen a ser para las “primeras minorías” se escucha de forma “romántica” y positiva, en realidad es una estrategia para protegerse y no quedarse sin diputados en la próxima legislatura.

Miguel Varela mencionó que, a pesar de que algunos liderazgos del Partido Verde habían manifestado su rechazo inicial, finalmente votaron a favor junto con Morena, mientras que el Partido del Trabajo (PT) votó en contra de la iniciativa.

“El trasfondo del asunto es que el Partido Verde Ecologista, uno de sus liderazgos, anunció que estarían en contra de esta iniciativa precisamente porque no estaban de acuerdo porque se llevara a cabo. Y no obstante, ya en el en el voto, los diputados del Verde y los diputados de Morena lo aprobaron” Miguel Varela, alcalde de Zacatecas