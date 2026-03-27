Un panel del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC resolvió que Estados Unidos ganó una disputa laboral que se abrió por un caso en la mina Camino Rojo, Zacatecas.

En un comunicado, la embajada de Estados Unidos en México destacó que el panel resolvió que Estados Unidos tiene razón en su denuncia por una denegación “grave” de derechos laborales.

En consecuencia, la empresa operadora de la mina, la canadiense Orla Mining, Ltd, quedará sujeta a cumplir con una serie de obligaciones y sanciones que aún están por definir.

Estados Unidos gana disputa laboral a favor de trabajadores en mina Camino Rojo, Zacatecas

Ante el proceso que Estados Unidos abrió por un caso de violación de derechos laborales en la mina Camino Rojo, Zacatecas, el panel otorgó la razón al gobierno estadounidense.

Al respecto, el panel del Mecanismo de Respuesta Rápida determinó que sí existió una “grave denegación de derechos” que afectó directamente la libertad sindical de los trabajadores.

Sobre ello, indicó que tras una revisión se detectó que la empresa Orla Mining, Ltd, favoreció a su sindicato preferido, el Sindicado de Minas, en detrimento del sindicato Los Mineros.

Incluso, afirmó que se presentaron actos de coacción e intimidación para obligar a los trabajadores de Camino Rojo a desafiliarse de Los Mineros y afiliarse al Sindicato de Minas.

Además, sentenció que la mina implementó medidas “insuficientes para remediar las consecuencias” que dejó la injerencia de la empresa operadora en los asuntos sindicales y las amenazas denunciadas.

Minería (stafichukanatoly / Pixabay)

Empresa operadora de mina Camino Rojo enfrentará sanciones

Ante la resolución en la que se establece que incurrió en una falta grave al denegar los derechos laborales en la mina Camino Rojo, la empresa Orla Mining, Ltd enfrentará varias sanciones.

Si bien las medidas reparatorias aún no se han definido, la embajada de Estados Unidos en México destacó que el panel propuso que la firma cumpla con alguna de las siguientes acciones: