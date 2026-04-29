Maru Campos reafirmó su compromiso con la paz luego de la polémica por el reporte de la muerte de presuntos agentes extranjeros de la CIA durante un operativo antidrogas en la entidad.

“Seguiremos adelante en la lucha por la paz, siempre en el marco de la ley y de la nación, por supuesto, con todas las instituciones dedicadas a fortalecer el Estado de derecho” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Durante un discurso en Delicias, Chihuahua, la gobernadora de Chihuahua reapareció públicamente y aseguró que su administración continuará trabajando por la seguridad del estado, así como en el combate al narcotráfico.

Ayer en Delicias reafirmamos algo muy claro: en Chihuahua vamos a seguir trabajando con determinación para garantizar la paz. Por eso, seguimos fortaleciendo el Estado de Derecho, combatiendo al crimen y actuando con responsabilidad.



No vamos a bajar la guardia. Vamos a seguir… pic.twitter.com/f908ACtnKr — Maru Campos (@MaruCampos_G) April 29, 2026

Maru Campos no acudió al Senado tras citatorio

Por estos hechos, la gobernadora de Chihuahua fue citada por la Cámara de Senadores para comparecer.

Sin embargo, Maru Campos decidió no asistir con el argumento de no entorpecer las investigaciones que encabeza la Fiscalía General de la República (FGR).

La ausencia de la gobernadora de Chihuahua ocurre en medio de cuestionamientos políticos por la presunta participación de agentes de la CIA en territorio mexicano durante acciones de seguridad.

Unidad especializada ya entregó primeros resultados, asegura Maru Campos

En el mismo evento, Maru Campos informó que la Unidad Especializada creada para investigar este caso ya presentó sus primeros avances.

Aunque no ofreció mayores detalles, la gobernadora señaló que continúan las diligencias correspondientes.

“Hemos creado esta unidad especializada para la investigación del caso, que ya el día de ayer reportó sus primeros resultados y que continúa con la indagación” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Asimismo, confirmó que la FGR sigue al frente de la investigación, mientras que el gobierno estatal colabora con la información requerida “con transparencia y puntualidad”.

Maru Campos llama “realmente humanista” a su gobierno de Chihuahua

Durante su mensaje, la gobernadora también aseguró que su administración es “realmente humanista” y reiteró que mantendrá la lucha por la paz dentro del marco legal.

Además, sostuvo que su gobierno comprende la responsabilidad de garantizar la seguridad pública y calificó esa tarea como un deber institucional y una “responsabilidad patriótica”.

Las declaraciones se dan luego de señalamientos en su contra por una supuesta “traición a la patria”, tras versiones que apuntan a que agentes extranjeros habrían operado en territorio nacional sin autorización del Gobierno federal, lo que podría implicar violaciones a la Ley de Seguridad Nacional.