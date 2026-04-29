Durante la ceremonia de Toma de Compromiso del Consejo Directivo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Delegación Delicias, la gobernadora Maru Campos afirmó que su administración no descansará hasta consolidar la paz en Chihuahua.

La mandataria señaló que su gobierno trabajará en el marco de la ley y en coordinación con instituciones dedicadas a fortalecer el Estado de Derecho, con el objetivo de garantizar un estado tranquilo para las familias.

En su mensaje, Campos destacó el reciente desmantelamiento de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, acción que calificó como un logro en la lucha contra el crimen en el país.

Maru Campos llama a consolidar calles seguras y certeza para negocios

La gobernadora de Chihuahua declaró que el ejercicio más firme de la soberanía es garantizar condiciones de vida dignas, por lo que se comprometió a fortalecer la seguridad en calles, en negocios y ofrecer tranquilidad para las familias.

“Seguiremos enfrentando este cáncer con determinación, para evitar que las drogas contaminen nuestras comunidades. Es una responsabilidad moral y política que asumimos con toda decisión” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Sobre los hechos registrados el pasado 19 de abril, la gobernadora informó que las investigaciones siguen en curso y recordó que el Gobierno estatal creó una unidad especializada para coadyuvar en el caso.

También reiteró que existe colaboración con la Fiscalía General de la República para aportar información de manera transparente y ayudar al esclarecimiento de lo ocurrido, así como identificar responsables.

Coparmex llama al diálogo en México

En el mismo evento, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, reconoció la presencia de la gobernadora y destacó la necesidad de impulsar un diálogo social entre gobiernos, empresarios y sociedad.

Además, indicó que México enfrenta retos internos y externos que requieren la colaboración de distintos sectores.

Finalmente, Maru Campos aseguró que Chihuahua ha superado momentos complejos a lo largo de su historia y reiteró que su gobierno continuará trabajando para garantizar seguridad, bienestar y crecimiento económico.