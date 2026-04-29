El senador de Morena, Ignacio Mier, rechazó la invitación de la gobernadora Maru Campos para dar explicaciones en Chihuahua, luego de negarse a comparecer ante el Senado de la República.

“No atender esa reunión es un desacato político que no tiene implicaciones jurídicas, simplemente no respetar la división de poderes y el marco jurídico que establece la Constitución”. Ignacio Mier, senador de Morena

En entrevista para Radio Fórmula, el senador destacó la facultad del Senado para citar a cualquier funcionario público a declarar, en lugar de formar una Unidad Especializada como en el caso de Chihuahua.

Asimismo, defendió que la invitación en Puntos Constitucionales no solo era un derecho de los mexicanos para estar informados, sino también de Maru Campos para explicar la situación.

El senador Ignacio Mier rechazó la propuesta de la gobernadora Maru Campos de reunirse en Chihuahua ⚖️ y afirmó que debe acudir al Senado a explicar el caso de los agentes estadounidenses fallecidos 🇲🇽.#FórmulaNoticias con Juan Becerra Acosta (@juanbaaq). pic.twitter.com/Z1MITnJlpB — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) April 29, 2026

Ignacio Mier acusa desacato político de Maru Campos tras negarse a comparecer en el Senado

Durante la misma entrevista, Ignacio Mier insistió en que la negativa de Maru Campos a comparecer podría constituir un desacato político, aun cuando la comparecencia era de carácter opcional.

Aunque la reunión estaba confirmada para el 28 de abril, Maru Campos se negó a comparecer sobre el argumento de que su responsabilidad es rendir cuentas a los ciudadanos de Chihuahua.

“Rindo cuentas a mi gente (o al pueblo de Chihuahua), no a legisladores” Maru Campos, gobernadora de Chihuahua

Sin embargo, Ignacio Mier defendió la facultad del Senado, establecido en el artículo 76 de la Constitución, de exigir explicaciones en temas de política exterior.

Ignacio Mier responde que “el Senado está facultado” para citar a Maru Campos (Yazmin Betancourt)

Ignacio Mier critica la legalidad de la Unidad Especializada en Chihuahua

En sus redes sociales, el senador Ignacio Mier calificó de ilegal la “Unidad Especializada para Investigar Eventos del 17 al 19 de abril”, creada por el gobierno de Chihuahua para este caso específico.

Además, acusó a dicho organismo de mentir al afirmar que ninguno de los ciudadanos llevaba armas o vestía uniformes, algo que fue cuestionado tras la viralización de una supuesta imagen de agentes de la CIA difundida por Milenio.