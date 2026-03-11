La gobernadora Tere Jiménez afirmó con total seguridad que el Partido Acción Nacional (PAN) mantendrá su mandato en Aguascalientes y “arrasará” en las elecciones de 2027.

En entrevista con López-Dóriga, Tere Jiménez señaló que el PAN no teme perder Aguascalientes en 2027, ya que lo ha mantenido entre los estados con mayor índice de seguridad y desarrollo.

PAN ganará elecciones 2027 en Aguascalientes nuevamente, afirma Tere Jiménez

Tere Jiménez sostuvo que la ciudadanía mantendrá su apoyo al PAN en Aguascalientes debido a los pilares de su gestión y esto se reafirma con los resultados electorales previos.

La gobernadora señaló que ni el PAN ni ella tiene un prospecto a candidato; sin embargo, no descarta que el partido vuelva a ganar las elecciones en el estado de Aguascalientes.

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes (Redes sociales)

Durante la entrevista, Tere Jiménez destacó que Aguascalientes es un estado seguro que ofrece la paz social que el país merece, ocupando los primeros lugares en seguridad a nivel nacional.

Asimismo, la mandataria dijo que uno de los principales objetivos en materia de seguridad en Aguascalientes es la prevención al delito, al proveer educación, salud y bienestar para toda la población.

Respecto a la educación, Tere Jiménez comentó que en Aguascalientes se compite diariamente con estándares internacionales y se han implementado áreas de vanguardia.

Con lo anterior, la gobernadora Tere Jiménez reafirmó que el PAN se ha ganado la confianza del pueblo, por lo que, con seguridad, mantendrá la dirigencia pese a las intenciones de Morena de avanzar en la entidad.