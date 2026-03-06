La gobernadora Tere Jiménez encabezó la inauguración de la Feria Internacional de Franquicias en el World Trade Center de la Ciudad de México, foro donde Aguascalientes destaca como invitado especial.

El encuentro, que se celebra del 5 al 7 de marzo, es reconocido como una de las plataformas de negocios más importantes para México y América Latina.

Durante el acto inaugural, la mandataria resaltó que el estado se ha consolidado como un referente de estabilidad económica y capacitación, ofreciendo condiciones favorables para el nacimiento y la expansión de nuevos modelos de negocio.

Tere Jiménez impulsa el talento emprendedor y la expansión global de Aguascalientes

La gobernadora enfatizó que Aguascalientes apuesta decididamente por la capacidad de sus emprendedores, quienes representan la fuerza que impulsa el crecimiento del país. Bajo su visión de gobierno, el estado ofrece un ecosistema propicio para que las franquicias no solo se establezcan, sino que logren una proyección internacional con éxito y energía.

Por su parte, Esaú Garza de Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), reconoció el valor de las empresas locales que han adoptado el modelo de franquicia como su principal vía de crecimiento.

Informó que más de 19 empresas hidrocálidas participan en esta edición, presentando tanto modelos de negocio como soluciones estratégicas de proveeduría, incluyendo etiquetas y empaques.

Aguascalientes, invitado especial en la Feria Internacional de Franquicias 2026. (Cortesía)

El funcionario destacó que el dinamismo del ecosistema empresarial del estado se refleja en las 23 franquicias locales que ya forman parte del padrón de la Sedecyt. Invitó a los asistentes a conocer estas alternativas de inversión en un horario de 9:00 a 19:00 horas, subrayando las fortalezas estratégicas de la entidad para el comercio nacional.

La participación de Aguascalientes en este foro internacional no solo facilita la creación de nuevos vínculos comerciales con inversionistas globales, sino que contribuye directamente a la diversificación de la economía estatal.

Con estas acciones, el gobierno de Tere Jiménez atrae nuevos esquemas de inversión y reafirma al estado como un destino confiable y competitivo para el emprendimiento de alto nivel.