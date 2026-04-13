El senador Heriberto Aguilar expresó su confianza en que Morena triunfará en las elecciones de Hermosillo y en la gubernatura de Sonora de cara a las elecciones 2027.

“Vamos a tener un triunfo sin precedentes en el estado de Sonora. Vamos a ganar la capital, de eso estoy muy seguro” Heriberto Aguilar, senador de Morena

Durante una conferencia de prensa desde Sonora, Heriberto Aguilar también respaldó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien pidió a los funcionarios dejar sus cargos si buscan competir por una candidatura en 2027.

Heriberto Aguilar Castillo con Claudia Sheinbaum

Heriberto Aguilar no descarta contender por Guaymas en el 2027

En conferencia de prensa, el senador reconoció que no descarta contender por algún cargo en las elecciones de 2027; no obstante, señaló que su participación dependerá de la decisión de Morena.

En ese sentido, señaló que nunca ha rechazado contender por la presidencia municipal de Guaymas, toda vez que le sea permitido por los procesos internos y atienda las necesidades de Morena.

“Decir que yo nunca me he descartado para la presidencia municipal de Guaymas, los tiempos y las instancias del movimiento han trazado una ruta y esto nos ha llevado a ser representante popular, en el 2015, fue la primera vez que participé con Morena” Heriberto Aguilar, senador de Morena

Heriberto Aguilar defiende medida de Sheinbaum rumbo a elecciones 2027

Cuestionado sobre si abandonaría su puesto como senador para contender en el 2027, Heriberto Aguilar señaló que primero tendría que revisar la convocatoria, pero que es un hecho que Morena exige que sus candidatos no ocupen cargos.

Defendió que la medida impulsada por Claudia Sheinbaum busca "establecer igualdad de condiciones" y que los servidores públicos “se separen del cargo para estar en este proceso”.

El posicionamiento se da mientras se definen preliminarmente los perfiles para la renovación de gubernaturas y alcaldías por Morena en 17 estados de la República.