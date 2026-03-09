Juan Antonio Martín del Campo Martín del Campo es un influyente político mexicano e ingeniero civil, militante del Partido Acción Nacional (PAN). Actualmente se desempeña como Senador de la República por el estado de Aguascalientes, cargo para el cual fue reelecto en el proceso electoral de 2024.

¿Quién es Juan Antonio Martín del Campo?

Juan Antonio Martín del Campo fue presidente municipal de Aguascalientes (2014–2016), cargo al que llegó con cerca del 40% de los votos, y previamente se desempeñó en dos ocasiones como legislador local.

Es militante del PAN desde 1998, partido en el que ha ocupado distintos espacios de responsabilidad, entre ellos el de consejero estatal.

A lo largo de su trayectoria legislativa ha participado en diversas comisiones, entre ellas Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural; Administración; Comunicaciones y Transportes; y Recursos Hidráulicos.

¿Qué edad tiene Juan Antonio Martín del Campo?

Juan Antonio Martín del Campo nació el 7 de febrero de 1972 en la ciudad de Aguascalientes. Al día de hoy, tiene 54 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Antonio Martín del Campo?

Juan Antonio Martín del Campo está casado con María Elena Muñoz Franco, quien se desempeñó como presidenta del DIF Municipal durante su gestión como alcalde.

¿Qué signo zodiacal es Juan Antonio Martín del Campo?

Nacido el 7 de febrero, Juan Antonio Martín del Campo pertenece al signo Acuario. Este signo de aire se vincula con características de liderazgo innovador, visión humanista y una marcada independencia de criterio.

¿Juan Antonio Martín del Campo tiene hijos?

Juan Antonio Martín del Campo y María Elena Muñoz Franco tienen dos hijos, quienes forman parte de su entorno familiar cercano y han sido mencionados en diversas semblanzas biográficas.

¿Qué estudió Juan Antonio Martín del Campo?

Juan Antonio Martín del Campo es Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA).

También cuenta con una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad La Concordia de Aguascalientes.

¿En qué ha trabajado Juan Antonio Martín del Campo?

La trayectoria de Juan Antonio Martín del Campo se distingue por más de dos décadas de participación en el servicio público, con experiencia en el ámbito legislativo y en la administración municipal.