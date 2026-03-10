La gobernadora Tere Jiménez reportó resultados positivos en la generación de empleo formal en Aguascalientes, luego de que durante febrero de 2026 se crearan mil 727 nuevos puestos de trabajo, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Estos resultados mantienen a la entidad con un crecimiento constante en la creación de empleo y la posicionan como una de las economías con mayor dinamismo laboral en el país.

Tere Jiménez destaca crecimiento del empleo formal en Aguascalientes

La gobernadora señaló que estos avances son resultado de la coordinación entre el Gobierno estatal, el sector productivo y los trabajadores, lo que ha permitido atraer nuevas inversiones y fortalecer la economía local.

En ese sentido, subrayó que en Aguascalientes la unidad, la confianza y el trabajo en equipo se reflejan en resultados que benefician a las familias, además de consolidar al estado como un destino seguro y confiable para la inversión.

De acuerdo con datos del IMSS, con los mil 727 nuevos empleos generados en febrero de 2026, Aguascalientes acumula 3 mil 353 puestos de trabajo formales en los dos primeros meses del año, lo que confirma el ritmo positivo del mercado laboral.

Aguascalientes genera más de 3 mil empleos formales en los primeros meses de 2026. (Cortesía)

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, informó que con estas cifras el estado alcanza un total de 365 mil 138 trabajadores asegurados ante el IMSS, principalmente en sectores estratégicos como la industria automotriz, la manufactura, los servicios y la construcción.

Asimismo, destacó que estos resultados responden a la estrategia permanente de promoción económica y vinculación laboral que se impulsa a través del Servicio Estatal y Nacional de Empleo, cuyo objetivo es acercar oportunidades laborales a las colonias y municipios del estado para facilitar la incorporación de más personas al mercado laboral formal.