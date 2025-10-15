El gobierno de Estados Unidos, a cargo de Donald Trump, quitó visas a al menos 50 políticos y funcionarios de Morena y otros partidos, de acuerdo con un informe de Reuters, basados en fuentes de políticos mexicanos, y ya se ha comenzado a tratar de identificar quiénes conforman esta lista con al menos dos políticos vinculados a Morena en Tamaulipas:

Mario López, diputado federal

Alberto Granados, alcalde de Matamoros

Aunque el informe no da todos los nombres, menciona a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien lo hizo público en en el mes de mayo.

El periódico Reforma publicó este 15 de octubre los nombres de dos funcionarios de Morena en Tamaulipas quiene han tenido problemas con su ingreso a Estados Unidos, aunque ambos negado que les hayan quitado la visa.

Reforma identifica a Alberto Granados como parte de la lista de morenistas sin visa; alcalde de Matamoros lo había negado

En el mes de abril pasado Alberto Granados, alcalde de Matamoros, fue retenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos, no obstante, aunque reconoció una revisión rutinaria, negó que le hayan quitado la visa.

Ello se hizo solo mediante declaraciones pues no mostró su documento y dijo que la tenía en su domicilio.

Insistió que solo fue sometió a una revisión de rutina en el Puente Internacional de Browsnville .

Reforma Identifica a Mario López como parte de la lista de políticos sin visa; esto dijo

A finales de septiembre se informó que al diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado de Morena, Mario López, de Morena, le fue retirada su visa.

Tras una revisión de 12 horas del exalcalde de Matamoros, en entrevistas dijo que lo que en realidad había sucedido era que su visa tenía una raspadura y fractura.

No obstante, Reforma también lo identifica como uno de los políticos al que le han quitado la visa.

Héctor Astudillo confirma revocación de su visa; Estados Unidos revocó visa a integrantes de otros partidos

Héctor Astudillo, exgobernador de Guerrero por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), confirmó este 15 de octubre que Estados Unidos le revocó la visa desde hace dos meses y medio.

Sin dar nombres, confirmó que otros dos políticos que tampoco son de Morena ya no tienen visa.

En su caso, adjudicó la cancelación a comentarios sobre Donald Trump en lo que dijo que usó a México de manera política para quedar bien con su electorado.