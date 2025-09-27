¿Quién es Mario Alberto López Hernández? Se trata del diputado federal integrante de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que es acusado por nexos con crimen organizado.

La noche del viernes 26 de septiembre, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Brownsville, Texas, retuvieron al legislador federal cuando intentó cruzar a Estados Unidos.

Pero, ¿quién es Mario Alberto López Hernández? Te contamos los siguientes detalles sobre el diputado federal del Partido Verde sobre quien pesan acusaciones por supuestos nexos con crimen organizado:

Mario Alberto López Hernández es un diputado federal por Tamaulipas integrante de la bancada del Partido Verde, que ha sido señalado por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado.

Desde 2021 divos medios han emitido reportes sobre las presuntas relaciones entre Mario Alberto López Hernández y operadores del Cártel del Golfo durante sus administraciones como alcalde de Matamoros.

La información señala indican que personajes como Evaristo “El Vaquero” Cruz y “La Kena”, alias Ciclón 19, habrían recibido beneficios institucionales o figurado en nóminas mientras él ocupaba cargos públicos.

En 2024, la SEMAR y la Agencia de Investigación Criminal iniciaron indagatorias por presuntos vínculos políticos y empresariales entre el actual diputado federal y líderes regionales del Cártel del Golfo en Tamaulipas.

Aunque no existen cargos formales en su contra en México, los señalamientos han sido persistentes y han generado atención mediática, especialmente en contextos de seguridad fronteriza y revisión migratoria.

El 26 de septiembre de 2025, fue retenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en el cruce Matamoros–Brownsville, sin que se informara oficialmente el motivo ni se emitiera postura pública del caso.

Diputado Mario López 'La Borrega' (mariolopezlaborre/Instagram)

En algunas fichas curriculares del legislador y ex presidente municipal de Matamoros, se establece que nació el 17 de enero de 1963, es decir que hasta septiembre de 2025 tiene 62 años de edad.

La esposa del diputado federal de la bancada del Partido Verde acusado de presuntos nexos con el crimen organizado, Mario Alberto López Hernández, es Marsella Huerta, quien fue presidenta del DIF municipal de Matamoros.

Diputado Mario López ‘La Borrega’ y su esposa (Mario López/Facebook)

Sobre otro de los temas familiares, el de los hijos, el propio legislador federal ha declarado públicamente que sí tiene, a pesar de lo cual se desconoce cuántos son y cómo se llaman.

En el tema de la formación académica del diputado federal del Partido Verde, en su perfil del Sistema de Información Legislativa (SIL) se indica que estudió la Licenciatura en Derecho por el Centro Universitario del Noreste.

Diputado Mario López 'La Borrega' (mariolopezlaborre/Instagram)

En lo que respecta al tema de la experiencia laboral que ha desarrollado Mario Alberto López Hernández, la información oficial contenida en el SIL, establece que ha trabajado en los siguientes cargos y puestos:

Administrador Auxiliar en el Puente Internacional General Ignacio Zaragoza (Zona VIII)

Contralor Municipal de Matamoros

Administrador General del Puente Internacional General Ignacio Zaragoza (Zona VIII)

Integrante del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Matamoros

Presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas (2018–2021)

Presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas (reelección 2021–2024)

Presidente de la Asociación de Gasolineras de Matamoros

Vicepresidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios de Matamoros A.C.

Socio activo de Coparmex

Socio en diversas empresas ubicadas en Matamoros

Contador general de Grupo Empresas Longoria

Contralor general y asesor fiscal en Canacintra, delegación Matamoros

Mario Alberto López Hernández fue retenido en Estados Unidos

El diputado federal, Mario Alberto López Hernández, fue retenido el viernes 26 de septiembre por agentes migratorios de Estados Unidos, en el cruce internacional Matamoros–Brownsville, sin que se informara el motivo oficial.

La camioneta en la que viajaba quedó estacionada en los carriles del lado de Estados Unidos, mientras el legislador fue trasladado a instalaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para ser interrogado

Hasta la mañana del sábado 27, no se había emitido postura pública por parte del Congreso ni del Partido Verde, mientras se está a la espera por su posible liberación o traslado.

La retención ocurre en medio de señalamientos acumulados desde 2021 por presuntos vínculos con el crimen organizado y en un contexto de endurecimiento migratorio hacia políticos mexicanos con historial fronterizo.