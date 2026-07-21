La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas emitió un comunicado respecto a la investigación de la muerte de Dafne Zapata, ocurrida en la Academia Marina Doenitz de Ciudad Madero.

Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, enfatizó que la investigación se centra estrictamente en el entorno dla muerte de Dafne Zapata y no en la gestión administrativa de la escuela privada.

“Decir también como dato relevante que la investigación de los hechos no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada en que ocurrieron los hechos, sino, como lo dije, en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron” Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas

Desmintió categóricamente cualquier filtración de datos técnicos, advirtiendo que la información difundida en redes sociales no posee validez oficial.

Fiscalía de Tamaulipas enfatizó que la investigación se centra en la muerte de Dafne Zapata y no en la Academia Marina Doenitz

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha precisado que su investigación no se centra en los aspectos administrativos o de operación de la Academia Militarizada Doenitz.

Mensaje del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre el caso del fallecimiento de una menor en el municipio de Ciudad Madero pic.twitter.com/zp4tKNRmAk — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 21, 2026

Sino en esclarecer las circunstancias específicas que rodearon la muerte de la adolescente Dafne Zapata.

“Las investigaciones han permitido a esta Fiscalía avanzar en un conocimiento del cómo ocurrieron los hechos, es decir, en un análisis del contexto en que sucedió el lamentable deceso de la víctima” Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas

El Fiscal General, Jesús Eduardo Govea Orozco, subrayó que el objetivo primordial es realizar un análisis profundo del contexto en el que ocurrió el deceso.

Aunque no se priorizan las condiciones administrativas del plantel, la Fiscalía confirmó que se ha investigado a todo el personal relacionado con la institución, incluyendo al director y propietario, así como a quienes laboraban allí al momento de los hechos.

La investigación ha avanzado hacia una nueva etapa procesal, lo que permitirá continuar con la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes.

Por su parte, la academia permanece clausurada para facilitar el desarrollo de las diligencias ministeriales y periciales necesarias.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ha hecho un llamado a la opinión pública para considerar únicamente la información emitida por los canales oficiales.

Desestimando datos técnicos o especulaciones difundidas en redes sociales que no han sido proporcionados por la institución.

“Es importante precisar también que no se ha difundido por parte de las autoridades encargadas de la investigación ninguna información concerniente al caso, por lo que cualquier dato técnico o información dada a conocer a la opinión pública por medio de redes sociales o por cualquier otra vía no ha sido, desde luego, proporcionada por esta Fiscalía” Jesús Eduardo Govea Orozco, Fiscal General de Justicia de Tamaulipas

Esto es lo que se sabe sobre la muerte de Dafne Zapata en la Academia Marina Doenitz

Sobre la muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, adolescente de 13 años originaria de Ciudad Mante, la Fiscalía confirmó que los estudios forenses y periciales determinaron que la causa del deceso fue asfixia.

Los detalles técnicos sobre el mecanismo exacto de la asfixia se han mantenido reservados para no comprometer el debido proceso.

Dafne ingresó el 13 de julio de 2026 a un campamento de verano en la Academia Marina Doenitz, en Ciudad Madero.

Cuatro días después, el personal notificó a su madre que la menor se había “desvanecido”; sin embargo, al solicitar su traslado a un hospital, se les informó que ya había fallecido.

La carpeta de investigación se inició bajo el protocolo de feminicidio debido a que los indicios iniciales permitieron determinar que la muerte no obedeció a causas naturales.

El caso ya fue remitido a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres.

Alejandra Quintos, madre de Dafne, ha denunciado que su hija sufrió maltratos durante el campamento.

A raíz de este caso, familiares y colectivos impulsan la propuesta de la “Ley Dafne”, la cual busca regular o prohibir prácticas de adiestramiento que impliquen violencia física o psicológica contra menores en este tipo de instituciones.