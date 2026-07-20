Legisladores locales buscan reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en Tamaulipas luego de que la adolescente Dafne Zapata muriera en un campamento organizado por una academia militarizada.

De acuerdo con la información, Dafne Zapata ingresó al campamento el 13 de julio y, cuatro días después, el personal de la institución notificó a su madre que había fallecido tras desvanecerse en el baño.

En entrevistas con diversos medios, la madre de la adolescente ha exigido que se cree la “Ley Dafne” para proteger la integridad de todos los niños que llevan un adiestramiento militar y evitar que este caso se repita.

Exigen Ley Dafne en Tamaulipas tras muerte de adolescente en campamento militar

Alberto Moctezuma Castillo, diputado local de Morena, anunció que ya trabaja en una iniciativa de reforma para actualizar diversas leyes con el fin de proteger la integridad de niñas, niños y adolescente.

El diputado local detalló que la Ley Dafne en Tamaulipas busca establecer mayores medidas de prevención, supervisión y sanciones cuando la negligencia ponga en riesgo la vida de un menor.

Por lo anterior, la Ley Dafne implicaría un paquete de reformas a diversas leyes, entre ellas:

Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Ley de Protección Civil

Ley de Salud

Código Penal

Exigen Ley Dafne en Tamaulipas tras muerte de adolescente en campamento militar (Captura de pantalla)

Por otra parte, la madre de Dafne Zapata también exige que se cree una ley para que el caso de su hija no se repita y responsabiliza a las autoridades de la Academia Militarizada Doenitz por su muerte.

Diversas fuentes señalan que, entre las propuestas de la Ley Dafne, se encuentran:

Crear una Ley de Campamentos de Verano para Niñas, Niños y Adolescentes en Tamaulipas

Regular los campamentos de verano y actividades similares dirigidas a menores de edad

Establecer requisitos mínimos de operación para los organizadores de estos campamentos

Hacer obligatorio un registro o padrón de los campamentos que operen en el estado

Exigir protocolos de seguridad y protección civil

Obligar a que existan planes de atención y respuesta ante emergencias

Establecer mecanismos de supervisión por parte de las autoridades competentes

Garantizar la protección de los derechos e integridad física de niñas, niños y adolescentes que participen en estos espacios

Cabe mencionar que la madre de la menor de 13 años de edad acusa que su hija sufrió abusos y tortura en el campamento militar. Pide que el caso se investigue como feminicidio.