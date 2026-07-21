Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata, pide a los legisladores observen el caso de hija, adolescente de 13 años de edad que murió en Tamaulipas tras asistir a un campamento de la Academia Militarizado Doenitz.

Durante un breve encuentro con los medios, Alejandra Quintos mencionó que lo primero que pide es que los presuntos responsables estén en prisión y después trabajará en la creación de la Ley Dafne.

Legisladores deben analizar el caso de Dafne Zapata, asegura su madre

La madre de Dafne Zapata aseguró que los senadores deben observar y analizar el caso de su hija, de manera que se cree una norma que regule “lo que no se debe hacer” en una institución educativa.

Dafne Zapata (Especial )

Sin embargo, Alejandra Quintos destacó que esta será una segunda fase en el camino para exigir justicia por su hija, la primera es que los responsables de la muerte de la adolescente estén en prisión.

Al ser cuestionada sobre a quién responsabilizaba de la muerte de Dafne Zapata, la madre de la adolescente mencionó que la culpa es del director de la escuela, pues él tiene que responder por lo que pasa en su escuela.

Por su parte, Jorge Luis Ponce, director de la Academia Militarizado Doenitz, negó que la muerte de Dafne Zapata esté relacionada con presuntos malos tratos, tortura o entrenamiento militar.

De acuerdo con la necropsia oficial, Dafne Zapata murió por asfixia por sumersión. El dictamen también señaló que había exceso de agua en los pulmones, por lo que su madre acusa que su hija fue asesinada.