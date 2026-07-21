La madre de Dafne Zapata pidió que las autoridades de Tamaulipas dicten prisión preventiva contra tres instructores de la Academia Doenitz, ya que estarían ligados con la muerte de su hija en un campamento militar.

Autoridades de la academia señalaron que Dafne Zapata murió luego de desvanecerse en el baño, sin embargo, la madre de la menor acusa que su hija murió debido a abusos y violencia que vivió.

Piden prisión preventiva contra tres instructores de Academia Doenitz por muerte de Dafne Zapata

El cuerpo sin vida de Dafne Zapata fue entregado a su madre luego de haber pasado cuatro días en el campamento de verano de la Academia Militarizado Doenitz, ubicado en Ciudad Madero.

Caso Dafne Zapata: investigan muerte de adolescente en campamento militarizado en Tamaulipas (Michelle Rojas)

Pese a las declaraciones de la institución, la madre de Dafne Zapata señaló que hay inconsistencias en las versiones. Acusa que esto hace evidente que los instructores están involucrados en la muerte de su hija.

Por lo anterior, la madre de Dafne Zapata exige que se dicte prisión preventiva contra tres personas de Academia Doenitz, ellos sería:

Luis Ponce, director de la Academia Militarizada Doenitz Instructora Estrellita Instructora Yemima

De acuerdo con la necropsia oficial, Dafne Zapata murió por asfixia por sumersión. El dictamen también señaló que había exceso de agua en los pulmones, por lo que su madre acusa que su hija fue asesinada.

Cabe mencionar que la Academia Militarizada Doenitz fue asegurada por la Fiscalía de Tamaulipas, además de que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el caso de Dafne Zapata, de 13 años de edad.