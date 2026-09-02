Otro empleado de la Academia Doenitz, escuela militarizada donde murió Dafne Zapata, fue vinculado a proceso por violación agravada.

Se trata de Juan Jesús “M”, quien es señalado por su probable participación en el delito de violación agravada en contra de una adolescente cuya identidad fue reservada.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, “los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron al interior de una academia militarizada” ubicada en Ciudad Madero en Tamaulipas.

Cabe señalar que Juan Jesús “M” sería el “comandante Mora” hermano de Estrellita Mora, presunta autora material del feminicidio de Dafne Zapata.

Vinculan a proceso a Juan Jesús, empleado de la Academia Doenitz por violación agravada

La Fiscalía de Tamaulipas señaló que, como resultado de investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos Contra Niñas, Niños y Adolescentes y de la Mujer por Razones de Género (FENNAM), se vinculó a proceso a Juan Jesús “M”.

La Fiscalía señaló que la vinculación a proceso se llevó a cabo luego de la cumplimentación de una orden de aprehensión luego de la denuncia de una violación en contra de un menor dentro de la Academia Doenitz.

“De acuerdo con las investigaciones realizadas, los hechos que dieron origen a la acción penal ocurrieron al interior de una academia militarizada ubicada en el municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas” Fiscalía General del Estado de Tamaulipas

Durante la continuación de la audiencia inicial, la autoridad judicial concedió un plazo de tres meses para el desarrollo de la investigación complementaria.

Juan Jesús estaría relacionado con Estrellita Mora, vinculada a proceso por caso Dafne Zapata

De acuerdo con La Jornada, Juan Jesús sería el “comandante Mora”, hermano de Estrellita Mora, vinculada a proceso por el caso Dafne Zapata como la presunta autora material del feminicidio.

Sin embargo, la Fiscalía no ha establecido que existiera una actuación conjunta o una responsabilidad compartida entre los delitos que se les imputan.

Cabe señalar que hasta el momento se han vinculado a proceso por la muerte de Dafne Zapata a: