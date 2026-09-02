Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, fue asesinado el 1 de septiembre de 2026 dentro de su departamento en el Desarrollo Grand Viure de Bosque Esmeralda, Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

El músico de 38 años de edad fue atacado junto con su esposa Ana Paola, embarazada, su hija Sofía de 3 años y una trabajadora doméstica, quienes también fueron privados de la vida.

De acuerdo con reportes, su hijo de 6 años sobrevivió al esconderse. Vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y detonaciones.

Detienen a dos por asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

La Fiscalía del Estado de México informó la detención de dos presuntos implicados en el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia

Los detenidos por el asesinato de Jonathan Meléndez, fueron identificados como Diego Sebastián “N” identificado como “socio” del tecladista de Camilo Séptimo, y probable autor del homicidio múltiple.

Mientras que otro detenido por los hechos violentos fue un hombre identificado como Gerardo “N”, quien es investigado por su probable intervención.

Detienen a dos por asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo (@MrElDiablo8 / X )

Camilo Séptimo se mantiene en silencio tras asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez

Hasta el momento, la agrupación mexicana, Camilo Séptimo se ha mantenido en silencio, tras asesinato de su tecladista Jonathan Meléndez.

Sin embargo, en redes sociales, los fans de Camilo Séptimo se han pronunciado ante el impacto de la noticia con la pérdida de Jonathan Meléndez “tu sonido siempre será mágico”, apuntan.

Mientras que otros fans ya se suman a las peticiones de justicia para Jonathan Meléndez y su familia tras el acto de violencia que cobró sus vidas.