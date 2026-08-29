Juan Jesús, extrabajador de la Academia Doenitz, quedó en prisión preventiva luego de la audiencia inicial relacionada con una acusación por delitos cometidos contra una adolescente al interior de la institución en Tamaulipas.

Un juez determinó imponer a Juan Jesús la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial. Su audiencia se reanudará el próximo martes 1 de septiembre a las 16:30 horas.

Juez impone prisión preventiva a Juan Jesús, extrabajador de la Academia Doenitz

Tras su detención el pasado 27 de agosto, Juan Jesús fue puesto en prisión preventiva justificada por los presuntos delitos cometidos dentro de la Academia Doenitz cuando era trabajador.

De acuerdo con la información, Juan Jesús enfrenta cargos por su probable participación en los delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada contra una adolescente, cuya identidad fue reservada.

Detienen a Juan Jesús, extrabajador de la Academia Doenitz, relacionado con el caso Dafne Zapata (Captura de pantalla)

La detención de Juan Jesús ocurre en medio de las investigaciones por el feminicidio de Dafne Zapata, una adolescente de 13 años de edad que falleció en un curso de verano de la Academia Doenitz.

En un principio, Juan Jesús fue ligado al caso Dafne Zapata, pero la Fiscalía de Tamaulipas informó que la orden de aprehensión corresponde a otros delitos descubiertos en las investigaciones.