El gobierno de Monterrey, a través de la Secretaría de Servicios Públicos y en coordinación con empresas cableras, superó la meta establecida para el retiro de cable en desuso, al alcanzar un millón 370 mil metros lineales retirados de las calles de la ciudad.

La meta establecida para la presente administración era retirar un millón de metros lineales de cable, cifra que ya fue rebasada, informó el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas.

Monterrey supera meta de retiro de cable en desuso. (cortesía )

Como parte de los operativos para mejorar la seguridad y la imagen urbana, las cuadrillas municipales han atendido más de 80 colonias donde se presentaba acumulación de cableado, conocido como “telarañas”, mediante acciones coordinadas con las empresas responsables de estos servicios.

Monterrey supera meta de retiro de cable en desuso. (cortesía )

Cable retirado en Monterrey será destinado al reciclaje

Además del retiro, explicó el secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, que el material fue destinado al reciclaje y será aprovechado para la elaboración de distintos elementos, entre ellos obras de arte instaladas en espacios públicos de la ciudad.

Así es, la idea principal es reciclarlos, definitivamente lo hemos estado utilizando inclusive en obras de arte que son exhibidas en la plaza Zaragoza, en la Alameda, ahora con el tema del mundial se llevó a cabo la elaboración de un balón, conmemorando este evento deportivo tan importante, que se elaboró con cable en desuso. Hugo Salinas, Secretario de Servicios Públicos de Monterrey

Monterrey supera meta de retiro de cable en desuso. (cortesía )

El secretario de Servicios Públicos, Hugo Salinas, informó que los trabajos continuarán en distintos sectores de Monterrey para atender los puntos donde exista acumulación de cableado que ya no se encuentra en operación.