Pamela Cisneros, mujer latinoamericana residente en Queens, fue identificada como la autora del ataque con cuchillos ocurrido el 31 de agosto de 2026 en Times Square, Nueva York.

Armada con dos cuchillos de cocina, atacó a un hombre de 68 años y a Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America.

Tras ser rodeada por policías, Pamela Cisneros recibió disparos y murió en el hospital Bellevue.

El NYPD descartó vínculos terroristas y señaló antecedentes de salud mental en 2018 y 2019, que forman parte de la investigación.

Ataque en Times Square, Nueva York (Tomada de video)

¿Quién fue Pamela Cisneros, presunta responsable de ataque en Nueva York?

Pamela Cisneros fue una mujer de origen latinoamericano, residente de Queens, Nueva York.

Las autoridades la identificaron como la persona que llevó a cabo un ataque aleatorio con cuchillos el lunes 31 de agosto de 2026 en las inmediaciones de Times Square, en Manhattan.

¿Cuántos años tenía Pamela Cisneros, presunta responsable de ataque en Nueva York?

Pamela Cisneros tenía 49 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Pamela Cisneros, presunta responsable de ataque en Nueva York?

No hay información pública que identifique si Pamela Cisneros se encontraba casado.

¿Qué signo zodiacal fue Pamela Cisneros, presunta responsable de ataque en Nueva York?

Al no conocerse la fecha de nacimiento de Pamela Cisneros, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tenía Pamela Cisneros, presunta responsable de ataque en Nueva York?

Pamela Cisneros tenía tres hijos.

¿Qué estudió Pamela Cisneros, presunta responsable de ataque en Nueva York?

No hay información pública sobre los estudios de Pamela Cisneros.

Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, muere tras ataque en Times Square (@mr.pluggertv / Instagram )

¿En qué trabajó Pamela Cisneros, presunta responsable de ataque en Nueva York?

De acuerdo con las declaraciones de su hermano, Patrick Peralta, a medios estadounidenses Pamela Cisneros trabajaba recientemente como asistente administrativa para un abogado.

Cisneros habría conseguido este puesto de asistente administrativa tres meses antes del ataque.

Antes de conseguir este trabajo, había permanecido desempleada durante un tiempo prolongado.

Esto se sabe sobre el ataque en Nueva York que presuntamente habría perpetuado Pamela Cisneros

Autoridades identificaron a Pamela Cisneros como la autora de un ataque en Times Square, Nueva York, ocurrido la tarde del lunes 31 de agosto.

Pamela Cisneros sacó de manera imprevista dos cuchillos grandes de cocina de una bolsa de compras roja.

Se acercó sin mediar palabra a un hombre de 68 años que acababa de salir de la estación de metro y esperaba para cruzar la calle junto a su esposa. Cisneros lo apuñaló directamente en el abdomen.

Apenas 20 segundos después, avanzó sobre la Séptima Avenida y apuñaló también en el abdomen a una mujer de 32 años, identificada como Erin Piacenti, quien se desempeñaba como vicepresidenta de Bank of America.

Tras cometer las agresiones, Cisneros fue rodeada rápidamente por al menos 10 oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Durante aproximadamente cuatro minutos, los agentes mantuvieron un diálogo con ella y le dieron múltiples órdenes para que soltara los cuchillos.

Al ver que no deponía su actitud, los policías le dispararon con una pistola de descarga eléctrica (Taser). Sin embargo, el dispositivo no logró detenerla, y la mujer avanzó rápidamente hacia ellos blandiendo los cuchillos.

Ante la amenaza inminente, dos oficiales abrieron fuego y la hirieron en el abdomen. Fur trasladada al hospital Bellevue donde murió.

Los investigadores del NYPD descartaron de forma preliminar que el incidente estuviera vinculado con motivaciones de carácter terrorista.

El foco se centró en la salud mental de Cisneros, dado que contaba con registros oficiales de incidentes de salud mental documentados por la policía en los años 2018 y 2019, aunque no poseía antecedentes de arrestos previos en la ciudad.

Las autoridades señalaron que estos antecedentes forman parte de la investigación, si bien aún no se ha concluido que su condición mental fuera la causante directa del crimen.