Detienen a Juan Jesús, extrabajador de la Academia Doenitz, relacionado con el caso Dafne Zapata

La Fiscalía de Tamaulipas informó sobre la detención de Juan Jesús “N”, extrabajador de la Academia Doenitz, como parte de las investigaciones de la muerte de la adolescente Dafne Zapata.

De acuerdo con información, la detención de Juan Jesús se dio alrededor de las 02:00 de la tarde de este jueves 27 de agosto en la colonia Estación Colonias del municipio de Altamira.

Fiscalía de Tamaulipas detiene a Juan Jesús, extrabajador de la Academia Doenitz, por caso Dafne Zapata

Elementos de la Fiscalía de Tamaulipas cumplimentaron una orden de aprehensión contra Juan Jesús, quien trabajó en la Academia Doenitz y estaría relacionado con el feminicidio de Dafne Zapata.

Fiscalía de Tamaulipas detiene a Juan Jesús, extrabajador de la Academia Doenitz, por caso Dafne Zapata (Especial )

La Fiscalía detalló que Juan Jesús es invesigado por los presuntos delitos de violencia familiar equiparada y violación agravada contra “una adolescente de identidad reservada”, probablemente, Dafne Zapata.

Cabe recordar que Dafne Zapata murió durante un curso de verano de la Academia Doenitz. La necropsia estableció como causa de muerte asfixia por sumersión y el caso se investiga como feminicidio.

Reportes señalan que Juan Jesús es hermano de Estrellita “N”, quien también trabajaba en la Academia Doenitz y actualmente enfrenta un proceso judicial relacionado con la muerte de Dafne.

A fin de proteger la integridad de la adolescente, así como el proceso de la investigación inicial, la Fiscalía de Tamaulipas se limitó a difundir más información sobre el detenido.