Luis Enrique Barragán, el R5, fue abatido junto a Chuchito Nini, por autoridades en un operativo que buscaba detenerlo en Tocumbo, Michoacán.

De acuerdo con las autoridades, durante el enfrentamiento “dos agresores perdieron la vida”, uno de ellos sería Chuchito Nini, el escolta de 15 años del R5, líder del Cártel de Los Reyes.

Chuchito Nini, escolta de 15 años abatido junto al R5 en Michoacán

El escolta de 15 años abatido junto al R5 durante el operativo del pasado 30 de agosto de 2026, fue identificado como Chuchua Nini, presunto integrante del Cártel de Los Reyes.

El menor sería el sobrino y escolta personal del R5, quien presumía en redes sociales fotos donde viste uniformes tácticos e insignias con parches que lo identifican como “Nini” y “Chucho”, además de portando armas largas y hasta un lanzagranadas.

De acuerdo con algunos medios de comunicación, el cuerpo del menor fue reclamado por familiares tras el operativo en Tocumbo, Michoacán.

Chuchito Nini fue abatido junto al R5 en operativo de Michoacán

Chuchito Nini fue abatido junto al R5 luego de abrir fuego en contra de elementos del ejército quienes buscaban detener al líder del Cártel de Los Reyes.

Los elementos respondieron al fuego y abatieron al líder criminal, así como al escolta, quien habría sido localizado con varios impactos de bala junto a un fusil de asalto de gran tamaño y un chaleco antibalas.

Cabe señalar que en este operativo fueron abatidos un total de 5 presuntos integrantes del Cártel de Los Reyes, entre ellos William Álvarez, El Maniaco, comandante del brazo de choque del grupo criminal.