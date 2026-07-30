Jorge Luis “N” y Estrellita “N”, fueron vinculados a proceso por una jueza de control de Tamaulipas, por el presunto feminicidio de Dafne Zapata; se quedan en prisión preventiva.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Estrellita “N” —docente— y Danna Yanin, han sido señaladas como autoras intelectuales y materiales del feminicidio de Dafne Zapata.

Mientras que al director de la Academia Militarizada Doenitz, Jorge Luis “N”, se le imputa el cargo de feminicidio por omisión, ya que sabría de las agresiones contra la adolescente.

Jorge Luis “N” y Estrellita “N” son vinculados a proceso por feminicidio de Dafne Zapata

La jueza María Siria Mora vinculó a proceso a Jorge Luis “N” y Estrellita “N” por su participación en el delito de feminicidio de Dafne Zapata, por omisión y como autora material -respectivamente-.

Vinculan a proceso a Jorge Luis "N" y Estrellita "N" por el feminicidio de Dafne Zapata (Captura de pantalla)

De acuerdo con la asesora jurídica de la familia de Dafne Zapata, Lizzeth Alejandra Flores García, el juez fijó un plazo de investigación complementaria de seis meses.

Por lo cual, la próxima audiencia de Jorge Luis N y Estrellita N sería el próximo 30 de enero 2027, sin oposición de parte de la defensa de los hoy vinculados a proceso.

Asimismo, la abogada declaró que desconoce si la defensa de los presuntos responsables presentarán algún recurso de amparo en contra de las medidas cautelares.

Hasta el momento, no se han dado a conocer más detalles de la determinación del juez, se decidió que había elementos suficientes que vinculan a Jorge Luis y Estrellita con el feminicidio.

Familia de Dafne Zapata celebra vinculación a proceso de Jorge Luis N y Estrellita N

Sobre la audiencia de vinculación a proceso llevada a cabo este jueves 30 de julio, Jorge Luis N y Estrellita N no estuvieron físicamente presentes, sino por videoconferencia.

Sin embargo, el padre de Dafne Zapata, Gabriel Zapata sí estuvo presente, y se dijo satisfecho de la resolución judicial, gracias a la carpeta de investigación con suficientes pruebas.

Aunque no dio a conocer si habrá más detenidos, sí adelantó que pedirán la pena máxima en contra de los tres vinculados al feminicidio, que sería de 40 a 60 años.