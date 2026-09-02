Detienen a dos por asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

La Fiscalía del Estado de México informó la detención de Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados como responsables del homicidio múltiple ocurrido en un conjunto residencial de Atizapán de Zaragoza, donde fue asesinado Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto con su esposa embarazada, una menor y otra joven.

Los detenidos habrían aprovechado una relación de confianza para ingresar al domicilio en Desarrollo Grand Viure de Bosque Esmeralda sin dificultades.

La captura de Diego Sebastián y Gerardo se realizó con apoyo de la SSPC federal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Detienen a dos sospechosos del asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Los detenidos son Diego Sebastián “N”, identificado como “socio” de Jonathan Meléndez y señalado como probable autor material del homicidio múltiple, y Gerardo “N”, quien también está bajo investigación por su probable intervención en el crimen.

La detención fue ejecutada por agentes de la Fiscalía del Edomex, con la colaboración y apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC_CDMX).

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

De acuerdo con las indagatorias preliminares de la Fiscalía, los dos presuntos responsables consiguieron entrar al departamento -ubicado en el residencial Grand Viure de la Zona Esmeralda en Atizapán- aprovechando la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.

Esto les permitió ingresar al inmueble sin que se registraran dificultades o accesos forzados. El Ministerio Público apunta a que se trató de una agresión directa en contra del jefe de familia.

La principal línea de investigación sugiere que el ataque se derivó de un conflicto de carácter económico o de índole personal relacionado directamente con las actividades profesionales del productor.

La Fiscalía del Edomex precisó que informará sobre la situación jurídica de los detenidos y los pormenores de la investigación conforme avance el proceso judicial.

Esto es lo que se sabe sobre el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo

Los hechos ocurrieron el martes 1 de septiembre, aproximadamente entre las 17:30 y las 19:40 horas, al interior de un departamento en el fraccionamiento Grand Viure, en la “Zona Esmeralda” de Atizapán de Zaragoza.

Las autoridades hallaron los cuerpos esa misma noche a las 23:50 horas, confirmando el deceso del productor identificado en las investigaciones oficiales bajo las iniciales J.S.M.O. (38 años), su esposa (35 años y embarazada de cuatro meses), la hija de ambos (3 años), una joven de 21 años y el perro de la familia. Un niño de 6 años sobrevivió ileso.

Dos de las personas adultas y la niña de 3 años fueron encontradas con impactos de bala en la cabeza, mientras que la cuarta víctima falleció por un disparo en la espalda. El perro también fue hallado atado.

Horas antes del suceso, el martes 1 de septiembre, Jonathan Meléndez se comunicó con un amigo cercano para informarle que sostendría una reunión en su domicilio con un socio con el que tenía problemas.

Meléndez le pidió específicamente que estuviera al pendiente de él si dejaba de responder.

Ante la pérdida de comunicación, el amigo acudió al departamento y realizó el hallazgo de los cuerpos, alertando a la policía municipal, que confirmó la tragedia a las 23:50 horas de ese mismo día.