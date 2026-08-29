Estrellita “N”, quien se encuentra en prisión preventiva y vinculada a proceso por su probable participación en el caso Dafne Zapata, enfrenta una nueva orden de aprehensión por violencia familiar.

La nueva orden deriva de una investigación iniciada por la Fiscalía de Tamaulipas luego de una denuncia de violencia física y psicológica contra una adolescente dentro de la Academia Marina Doenitz.

Estrellita N suma segunda orden de aprehensión por violencia familiar tras caso Dafne Zapata

El caso por la muerte de Dafne Zapata suma una nueva investigación contra Estrellita “N”, quien es acusada de participar en el feminicidio de Dafne Zapata, adolescente de 13 años de edad.

Caso Dafne: envían a prisión preventiva a Estrellita y Jorge Luis por feminicidio (Fiscalía Tamaulipas)

Los hechos que originaron esta nueva investigación presuntamente ocurrieron entre octubre de 2024 y julio de 2026, al interior de una institución educativa ubicada en la colonia Unidad Nacional, en Tampico, Tamaulipas.

Según las indagatorias de la Fiscalía de Tamaulipas, Estrellita “N” habría aprovechado una posición de jerarquía, autoridad y custodia para ejercer presuntamente actos de violencia contra la menor.

La nueva orden de aprehensión fue cumplimentada mientras Estrellita “N” permanece privada de la libertad por el proceso que enfrenta por el feminicidio de Dafne Zapata, ocurrido en julio de 2026.

Por este caso, Estrellita “N” fue vinculada a proceso junto con Jorge Luis “N”, director de la academia, y ambos permanecen en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.