Marcha por mineros desaparecidos: convocan para el 14 de febrero

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMG) ha convocado a una marcha por los mineros desaparecidos para el sábado 14 de febrero.

Marcha que se realiza en diversas entidades del país en memoria de los mineros desaparecidos y asesinados de la empresa Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa.

A través de las redes sociales, la AIMMG marchara por mineros desaparecidos este sábado 14 de febrero de manera pacífica y en silencio.

Las marchas que realizarán el gremio en el país por mineros desaparecidos para el sábado 14 de febrero serán de manera simultánea en los estados Sonora, Zacateca, Chihuahua y Durango a las 11:00 de la mañana.

Para Sonora, el gremio minero se reunirá para marchar desde la calle Tabasco 191, esquina con Guadalupe Victoria en la colonia San Benito.

En Zacatecas los mineros saldrán a la marcha desde la Unidad Académica de Ingeniería Universidad Autónoma (UAZ).

Mientras que en Chihuahua la marcha pacífica de mineros iniciar en la Glorieta de Pancho Villa.

Por su parte en Durango, la marcha partirá de Soriana Centro para finalizar en el Palacio de Gobierno.

En el llamado a la marcha del gremio por mineros desaparecidos convocada para el 14 de febrero p iden acudir a los asistentes con casco, camisa blanca y chaleco de trabajo.

Mineros exigen mayor seguridad tras desaparecidos en Sinaloa

Ante el caso de los mineros desaparecidos en Sinaloa, el gremio exige mayor seguridad y mejores condiciones en su labor.

“Exigimos condiciones de seguridad que permitan desempeñar nuestra labor con dignidad y respeto a la vida” son algunas de las peticiones que la AIMMGM recalca ante los recientes hechos de los 10 mineros desaparecidos.