Jonathan Espinoza Salinas ganó presencia pública en la administración de Cuautla tras asumir la Tesorería municipal en 2025 durante el gobierno de Jesús Corona Damián.

Su nombre también apareció recientemente en investigaciones federales relacionadas con el llamado Operativo Enjambre, enfocado en presuntas redes de corrupción y vínculos delictivos en municipios de Morelos.

¿Quién es Jonathan Espinoza Salinas?

Jonathan Espinoza Salinas es un contador público y funcionario municipal vinculado al Ayuntamiento de Cuautla.

Fue nombrado tesorero municipal en marzo de 2025, luego de la salida del anterior responsable de Finanzas.

Su designación fue presentada por el alcalde Jesús Corona Damián como parte de un proceso de reorganización administrativa y supervisión financiera.

Jonathan Espinoza Salinas y Jesús Corona Damián (Facebook | Ayuntamiento de Cuautla)

¿Cuántos años tiene Jonathan Espinoza Salinas?

No existe información pública confirmada sobre la edad o fecha de nacimiento de Jonathan Espinoza Salinas en registros accesibles.

¿Quién es la esposa de Jonathan Espinoza Salinas?

No hay información pública disponible sobre la vida personal o estado civil de Jonathan Espinoza Salinas.

¿Quiénes son los hijos de Jonathan Espinoza Salinas?

No existen registros públicos sobre hijos o familia directa de Jonathan Espinoza Salinas.

¿Qué estudió Jonathan Espinoza Salinas?

Jonathan Espinoza Salinas es identificado públicamente como contador público, aunque no se han difundido detalles adicionales sobre su formación académica o institución de estudios.

¿En qué ha trabajado Jonathan Espinoza Salinas?

Jonathan Espinoza Salinas trabajó como tesorero municipal de Cuautla, donde participó en tareas relacionadas con transparencia, administración financiera y supervisión presupuestal.

Durante su gestión informó sobre aumentos salariales a policías y pensionados, además de presentar denuncias por presuntas irregularidades financieras detectadas en administraciones anteriores.

También representó al Ayuntamiento en reconocimientos de transparencia otorgados por el IMIPE. En 2026 su nombre fue incluido en investigaciones federales relacionadas con el “Operativo Enjambre”.