El Secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía, informó que el médico que suministró sueros vitaminados en una clínica privada en Hermosillo contaba con los permisos requeridos.

José Luis Alomía señaló que el médico es investigado por su accionar dentro del consultorio, ya que se le considera una persona que ejercía su profesión de manera oficial en el estado desde hace al menos dos décadas.

“Este médico tramitó su aviso de funcionamiento y por lo mismo también su registro sanitario y su responsable sanitario en el año 2004” José Alomía

Salud de Sonora: médico que suministró sueros vitaminados tenía los permisos correspondientes

En entrevista para Grupo Fórmula, José Alomía puntualizó que el médico responsable de los tratamientos con sueros vitaminados contaba con registros oficiales desde 2004.

“Es una persona que viene ejerciendo su profesión al menos desde el 2004 de manera oficial en el estado de Sonora. Era un médico identificado y conocido en la comunidad” José Alomía

Específicamente, dijo, tramitó su aviso de funcionamiento, su registro sanitario y su cargo como responsable sanitario en el año 2004.

“Si tenía los documentos que se tramitan ante la COESPRISSON (Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora) y que se emiten a través de la COFEPRIS para efectos de ejercer su profesión” José Alomía

A pesar de tener estos permisos en regla, el médico es investigado por sus acciones dentro del consultorio y la preparación de las mezclas de sueros vitaminados.

“Las actuaciones que llevó a cabo en ese ejercicio de su profesión y al interior de su consultorio son las que precisamente las que en este momento son sujeto de investigación” José Alomía

José Luis Alomía confirma investigación en curso por sueros vitaminados

José Alomía confirmó que hay una investigación en curso tras la muerte de cuatro personas vinculadas al uso de sueros vitaminados en una clínica privada en Hermosillo, Sonora.

Las autoridades sanitarias han clausurado el establecimiento y asegurado diversas sustancias para que laboratorios federales determinen si existió contaminación de productos, o mezclas químicas indebidas.

Asimismo, José Luis Alomía destacó que de acuerdo con los testimonios, los sueros vitaminados eran personalizados para cada persona integrando diversos elementos.

Es por ello que la investigación no se limita a un solo producto, sino que abarca todas las sustancias identificadas en el consultorio.