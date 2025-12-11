Jorge Garcés es el coordinador nacional de generación de contenidos digitales del PRI; descubre todo sobre su trayectoria tras ganar premio a Mejor Campaña de Identidad Partidista en los Reed Latino Awards 2025.

¿Quién es Jorge Garcés?

Jorge Garcés es el coordinador nacional de generación de contenidos digitales del PRI, nombrado por Alejandro “Alito” Moreno. Y durante su trayectoria se ha destacado por su trabajo creativo en redes sociales y por su participación en campañas políticas en diversas regiones del país.

Es conocido especialmente por crear “Las Aventuras de Carlos Salinas de Gortari”, contenido satírico que tuvo gran alcance en plataformas como Facebook y Twitter.

¿Qué edad tiene Jorge Garcés?

No hay información disponible sobre la fecha de nacimiento de Jorge Garcés.

¿Jorge Garcés tiene esposa?

De acuerdo con la información que hay en redes sociales sobre su vida, no se sabe si Jorge Garcés está casado o tiene alguna relación sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Jorge Garcés?

Al no tener su fecha de nacimiento, se desconoce qué signo es Jorge Garcés.

¿Jorge Garcés tiene hijos?

No hay información que revele si Jorge Garcés tiene hijos, pues sus redes sociales solo las usa para hablar sobre su trabajo.

¿Qué estudió Jorge Garcés?

No hay información disponible sobre la carrera de Jorge Garcés.

¿En qué ha trabajado Jorge Garcés?

De acuerdo con lo que se sabe sobre su trayectoria, se conoce que ha colaborado en diversas campañas políticas: