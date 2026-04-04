La Secretaría de Salud ya confirmó una investigación por las muertes tras uso de suero vitaminado en Hermosillo, Sonora.

Por lo que se mantienen en comunicación con las autoridades sanitarias para su investigación y llevar las acciones correspondientes sobre las muertes por uso de suero vitaminado.

Se investigan muertes por uso de suero vitaminado: Secretaría de Salud

A través de un comunicado la Secretaría de Salud informó que tras las muertes por uso de suero vitaminado en Sonora, ya se investigan los hechos.

“La secretaria de Salud informa que desde el momento en que se notificaron los hechos relacionados con la muerte de personas en Hermosillo, Sonora, presuntamente vinculados a la aplicación de sueros vitaminados en una clínica privada, se activaron los mecanismos de coordinación interinstitucional”. Secretaría de Salud

A lo que se precisó, que la Dirección General de Epidemiología (DGE) y la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) ya mantienen comunicación permanente con las autoridades sanitarias del estado.

Por lo que se dará “ seguimiento puntual a la investigación y coadyuvar en las acciones correspondientes ”.

Secretaría de Salud investiga muertes tras uso de suero vitaminado (Secretaría de Salud)

Secretaría de Salud ya realiza análisis técnicos y pruebas de laboratorio

Ante la investigación confirmada de la Secretaría de Salud por muertes de uso de sueros vitaminados en Sonora, también se precisó que ya se están llevando a cabo análisis técnicos y pruebas de laboratorio.

Esto para “determinar con precisión las causas de las muertes y descartar o confirmar cualquier riesgo sanitario asociado” , apuntó la Secretaría de Salud.

Además de que la Secretaría de Salud refrendó su compromiso, así como de estará informando los resultados de su investigación por muertes en el uso de suero vitaminado en Sonora.