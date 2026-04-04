La Secretaría de Salud de Sonora informó que no se tiene contemplada la activación de una alerta sanitaria en el estado, por el caso de los sueros vitaminados que causaron 4 muertes.

Así lo indicó el secretario de Salud de Sonora, José Luis Alomía, quien dijo que en primera instancia corresponde a las autoridades federales activar una medida de ese tipo, por lo que ya se canalizó la evidencia recopilada.

En cuanto al médico que es señalado por administrar los tratamientos de suero vitaminado, el funcionario reveló que en las indagatorias se ha podido establecer que sí operaba de manera legal.

Salud de Sonora descarta alerta sanitaria por sueros vitaminados (Michelle Rojas / SDPnoticias )

Secretaría de Salud de Sonora no activará alerta sanitaria por caso de sueros vitaminados

Durante los últimos días de marzo y los primeros de abril, se registraron 4 muertes de personas que recibieron tratamientos intravenosos con supuestos sueros vitaminados en el estado de Sonora.

De acuerdo con las autoridades, los medicamentos que causaron los fallecimientos fueron aplicados por un médico homeópata en una clínica de terapias alternativas; sin embargo, autoridades de Salud descartaron activar una alerta sanitaria.

Entrevistado por Radiofórmula, el titular de la Secretaría de Salud de Sonora, José Luis Alomía, quien resaltó que las autoridades sanitarias del estado no cuentan con la competencia para emitir alertas de ese tipo.

“Los avisos son competencia de la Cofepris, es decir del nivel federal (...) se ha compartido toda la información para que ésta sea evaluada por la autoridad sanitaria federal y en ese caso saber si es necesario emitir algún tipo de alertamiento” José Alomía. Secretario de Salud de Sonora

Al explicar que ese tipo de acciones corresponde a la federación, en específico a la Cofepris, expuso que ya se compartió a dicha dependencia toda la información recopilada para que determine si es necesario activar un mecanismo de ese tipo.

Además, José Luis Alomía indicó que al tratarse de un caso vinculado directamente a una clínica particular, no se contemplaría la puesta en marcha de una alerta sanitaria por riesgos a la población en general.

Salud de Sonora descarta alerta sanitaria por sueros vitaminados (@elalbertomedina / X )

Por otro lado, resaltó que las muestras ya fueron remitidas al laboratorio nacional de referencia de la Cofepris para identificar si los sueros vitaminados u otras soluciones contenían elementos que pudieron provocar las muertes.

Médico que aplicó sueros vitaminados sí contaba con permisos de operación

El titular de la Secretaría de Salud de Sonora señaló que en las indagatorias por el caso de los sueros vitaminados, se ha podido corroborar que el médico que aplicó los tratamientos operaba legalmente.

Sobre ello, José Luis Alomía resaltó que en las investigaciones se detectó que el médico tramitó desde el 2024 los permisos respectivos para ofrecer y aplicar los tratamientos alternativos.

Tras indicar que el médico incluso goza de reconocimiento en el municipio de Hermosillo, el funcionario estatal destacó que las pesquisas ahora se centran en lo relativo a la actuación que llevó a cabo el implicado.

Derivado de lo anterior, destacó que ya se procedió con el aseguramiento y clausura del establecimiento en el que se aplicaron los tratamientos de suero vitaminados relacionados con las 4 muertes.