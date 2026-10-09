Célida López fue designada como coordinadora municipal de Morena en Hermosillo, como informó el partido mediante comunicado la noche del jueves 8 de octubre.

Morena señaló que el nombramiento es en pro de la unidad del movimiento, por lo que convocó a todos sus militantes en Hermosillo a trabajar en conjunto con Célida López.

La ahora coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Hermosillo agradeció el nuevo encargo a la dirigencia de Morena.

Célida López es designada coordinadora municipal de Morena en Hermosillo

Mediante un comunicado compartido en sus redes, Morena dio a conocer que designaron a Nélida López como coordinadora municipal en Hermosillo, para fortalecer la organización territorial.

Morena designa a Célida López Cárdenas coordinadora municipal en Hermosillo (Morena)

Morena señaló que fue el Comité Ejecutivo Nacional presidido por Ariadna Montiel, así como por la Comisión Nacional de Elecciones que se decidió la designación para sumar voluntades.

Añadieron que Célida López contribuirá a impulsar la participación de la militancia y los simpatizantes, así como el trabajo colectivo en defensa del proyecto de transformación.

Ya que en Morena tienen claro que la unidad se construye sumando y no dividiendo, por lo que convocaron a su movimiento en Hermosillo a trabajar en conjunto con Célida López.

Y la designación corresponde a los esfuerzos del partido por consolidar la unidad entre sus filas, por lo que el pueblo debe anteponerse ante cualquier aspiración personal.

Célida López agradece nuevo encargo de Morena; asegura que no les va a fallar

Tras su designación, Célida López ya respondió y agradeció a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, la responsabilidad encargada para defender Hermosillo.

Y añadió que pondrá todo su corazón, trabajo y disciplina para defender a Morena en su amada ciudad, Hermosillo, reposteando la publicación hecha por Ariadna Montiel.

Asimismo, la coordinadora estatal de Sonora, Lorenia Valles, celebró la designación de Célida López, quien la acompañó en el proceso en el que resultó ganadora.