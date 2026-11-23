El Gobierno de Monterrey presentó ante integrantes de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (CAINTRA) los principales proyectos y acciones de su administración en materia de movilidad, seguridad, servicios públicos y desarrollo social, durante una sesión del Consejo Centro que permitió intercambiar perspectivas sobre las necesidades y retos de la ciudad.

Durante el encuentro se expusieron las estrategias municipales en distintos rubros, así como las oportunidades de colaboración entre el sector público y empresarial para impulsar el desarrollo y fortalecer la competitividad de Monterrey.

Monterrey plantea solución vial metropolitana

Uno de los temas centrales fue la movilidad, donde se dio a conocer que el municipio trabaja en una propuesta técnica de solución vial metropolitana a largo plazo, con la intención de atender de manera integral los problemas de tránsito y evitar que las intervenciones se limiten únicamente a puntos específicos.

En materia de avances en movilidad en Monterrey, la propuesta busca abordar los retos de circulación desde una perspectiva metropolitana, mediante proyectos que contemplen las necesidades de la ciudad.

Adrián de la Garza presenta avances de su administración (cortesía )

Seguridad con ARGOS y estrategia ESCUDO

En el rubro de seguridad en Monterrey, se presentó el funcionamiento del Sistema de Inteligencia ARGOS, una plataforma de videovigilancia y análisis de datos que utiliza la Policía de Monterrey como parte de la estrategia ESCUDO, en coordinación con el C4, para fortalecer las labores de prevención y vigilancia.

También se expusieron las acciones de servicios públicos de Monterrey, entre ellas el mantenimiento del alumbrado, la atención de espacios verdes y la adquisición de nuevos equipos y maquinaria para reforzar las labores operativas, así como las mejoras salariales otorgadas al personal de esta dependencia.

Programas sociales y desarrollo de Monterrey

En el ámbito social y de atención ciudadana, se presentaron distintos programas sociales en Monterrey, como “Útiles, Útiles”, mediante el cual se entregan paquetes escolares; la apertura de nuevos centros de salud; los microcréditos para emprendedores y la Tarjeta Regia Plus.

Asimismo, se destacaron la rehabilitación de espacios del DIF, la Clínica Integral del Autismo y el programa Maneja Seguro.

Durante la reunión, representantes de CAINTRA Nuevo León reconocieron la importancia de mantener canales de comunicación y coordinación con el municipio, además de expresar su interés en dar continuidad al diálogo sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la capital de Nuevo León.

Este acercamiento permitió compartir información sobre los proyectos municipales y fortalecer el intercambio de propuestas con representantes de la industria, un sector relevante para la actividad económica y el desarrollo de Monterrey.

A través de estos espacios de diálogo, el Gobierno de Monterrey busca mantener la vinculación con el sector empresarial y promover la colaboración institucional para atender las necesidades urbanas, económicas y sociales del municipio.