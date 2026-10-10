En un esfuerzo político por definir sus estrategias para 2027, Morena confirmó que buscará el diálogo con Wendy Briceño tras manifestarse en contra de la definición de candidaturas en Sonora.

Puntualmente, Briceño indicó públicamente que no apoyará las designaciones de Célida López y Lorenia Valles rumbo a las elecciones 2027, al considerarlas “antidemocráticas”.

Morena apostará por el diálogo para evitar ruptura con Wendy Briceño por candidaturas en Sonora

Morena confirmó que ha decidido intervenir activamente en Sonora para detener cualquier posibilidad de un distanciamiento definitivo con Wendy Briceño.

Y es que la integrante de amplia trayectoria en el partido dio a conocer que se encuentra evaluando seriamente su continuidad dentro del proyecto oficialista.

Wendy Briceño (@juanczuniga/X)

De acuerdo con Judith Armenta Cota, dirigente estatal de Morena, el diálogo con Briceño tiene el propósito de resolver desacuerdos políticos por la asignación de coordinaciones territoriales.

Por ello, buscará convocar a una pronta reunión de trabajo antes de que las diferencias deriven en una ruptura irreparable.

Morena en Sonora considera que aún existen condiciones favorables para alcanzar acuerdos satisfactorios y mantener la cohesión institucional de la causa en la región.

En esta misma línea, Armenta Cota también contempla entablar conversaciones directas con Célida López, quien asumió recientemente la coordinación municipal en Hermosillo.

De esta manera, el partido reiteró que apuesta al diálogo diplomático como la vía principal para superar diferencias existentes para preparar el camino a 2027.