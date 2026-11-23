Édgar Guzmán, regidor primero del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Alvarado, Veracruz, realizó una lujosa fiesta para el cumpleaños número 3 de su hija.

El regidor realizó una fiesta para celebrar los 3 años de su hija en medio de lujos y extravagancias, según reportó la periodista Claudia Guerrero Martínez.

A la fiesta habría acudido el alcalde de Alvarado, Alberto Ángel Cobos, en compañía de su esposa.

Édgar Guzmán celebró el cumpleaños 3 de su hija con show de caballos

De acuerdo con la denuncia, el regidor primero de Alvarado, Édgar Guzmán Fernández, realizó una fiesta en un lujoso salón de eventos de Veracruz para celebrar el cumpleaños número 3 de su hija.

Sin embargo, el lujo no se quedó en el salón de fiestas, pues el evento contó con la presencia de un show con caballos pura sangre que bailaron en la pista frente a los asistentes.

Así lo exhibió Claudia Guerrero, quien compartió un video del baile de uno de estos caballos considerados una especie de lujo.

📷📷📷Extra, extra: Cuando vemos cosas locas, también fiestas llenas de excesos, como los 3 años de la hija del regidor primero del PVEM del Ayuntamiento de Alvarado, Veracruz, Édgar Guzmán Fernández. En su fiesta imperó extravagancias, como caballos pura sangre bailando en la… pic.twitter.com/VmuScO6urT — Claudia Guerrero Martínez ® (@cguerreromtz) November 22, 2026

Asimismo, denunció que a esta lujosa celebración acudió el alcalde de Alvarado, Alberto Ángel Cobos Márquez a quien se puede ver en el video con un pantalón gris y una camisa blanca, en compañía de su esposa.