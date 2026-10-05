Javier Lamarque descartó abandonar Morena después de no haber sido elegido como coordinador estatal del partido en Sonora rumbo a las elecciones de 2027.

“Es absolutamente falso y absurdo, ¿si?, yo no soy un chapulín" Javier Lamarque, alcalde de Cajeme

El alcalde de Cajeme rechazó las versiones que apuntaban a una posible candidatura impulsada por otra fuerza política y aseguró que su permanencia en Morena responde a convicciones ideológicas y no a intereses personales.

Además, Javier Lamarque sostuvo que su trayectoria ha estado ligada a las causas de la transformación y afirmó que no está dispuesto a cambiar de partido únicamente para mantener aspiraciones electorales.

Javier Lamarque, presidente municipal de Cajeme (Javier Lamarque)

Javier Lamarque niega intenciones de abandonar Morena

El 28 de septiembre, la dirigencia nacional de Morena, encabezada por su presidenta Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, informó que Lorenia Valles fue designada coordinadora del partido en Sonora.

El resultado dejó fuera de la contienda al alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, quien a pesar de no ser elegido como virtual candidato, descartó la posibilidad de abandonar a Morena.

Entrevistado por medios locales, calificó como absurdas las versiones que afirmaban que tendría la intención de sumarse a otro partido para competir por la gubernatura en las elecciones 2027.

“Respecto a que se decía que nos íbamos a ir a otro partido político, eso es absolutamente falso y absurdo, ¿si? Yo no soy un chapulín de que brinca de acuerdo a sus ambiciones personales” Javier Lamarque, alcalde de Cajeme

Tras sentenciar que no es un “chapulín”, Javier Lamarque declaró que por el contrario, puede definirse como un hombre que “lucha de toda la vida” a favor de causas e ideales en pro de la transformación.

En ese sentido, el presidente municipal aseveró que las convicciones por las que tiene una carrera como político, no las representa ningún otro partido político más que Morena.

Javier Lamarque rechaza priorizar ambiciones personales

Al negar las versiones sobre su presunta salida de Morena tras no ser designado coordinador en el estado de Sonora, Javier Lamarque explicó que su intención política va más allá de una ambición personal.

Con respecto al punto, el alcalde de Cajeme dijo que si en su momento dejó las filas del PRD para llegar a Morena, fue por su convicción a favor de la transformación y respaldar el proyecto de AMLO.

Luego de sostener que es en Morena donde “está la coincidencia” con sus “principios”, insistió en negar que vaya a saltar a otro partido para cumplir sus ambiciones personales, pues eso es “politiquería”.