Wendy Briceño, gerente ejecutiva de Banobras en Sonora, aseguró que no apoyará las candidaturas de Morena a nivel estatal y municipal al considerarlas antidemocráticas.

“Yo no acompaño la decisión que se tomó porque es una decisión a todas luces antidemocrática...Definitivamente no acompaño la decisión de la dirigencia” Wendy Briceño

De acuerdo con Briseño, la decisión de Morena al designar a Célida López Cárdenas como coordinadora en Hermosillo “sobrepasa los límites de la dignidad y el respeto a la militancia”.

Asimismo, resaltó que considera renunciar a su militancia ante la “profunda decepción” que ha sentido durante el inicio del proceso electoral 2027 desde la dirigencia de Morena.

Wendy Briceño asegura que no puede acompañar candidaturas de Morena en Sonora

Wendy Briceño aseguró que no va a acompañar las decisiones de la dirigencia de Morena para designar a las coordinaciones en los municipios de Sonora.

De acuerdo con la militante de Morena, no puede acompañar el proceso en general de las elecciones 2027, por lo que tampoco mostrará apoyo a Lorenia Valles Sampedro, coordinadora en Sonora.

“Me parece que sobrepasa los límites de la dignidad y del respeto a la militancia. Me parece que sobrepasa incluso cualquier entendimiento de disciplina. Entonces yo ya no podría acompañar ya esa decisión. No voy a apoyar ya en general este proceso” Wendy Briceño

Wendy Briceño expresó que no apoyará las campañas de Célida López ni Lorenia Valles Sampredro, no por sus compañeras, sino por la decepción que siente hacia la dirigencia nacional.

Cabe señalar que Morena llamó nuevamente a la unidad en Sonora y convocó a“todas las expresiones de nuestro movimiento en Hermosillo a trabajar juntas, anteponiendo siempre el interés del pueblo a cualquier aspiración personal”.

Wendy Briceño podría renunciar a su militancia en Morena

Por otra parte, Wendy Briceño aseguró que la decisión de Morena para la coordinación de Hermosillo “fue una sorpresa dolorosa para la gente”.

Además, señaló que “está considerando” renunciar a Morena ante la “decepción profunda” que siente hacia la dirigencia nacional.

Briceño destacó que no se trata de una decisión que tome por ambiciones o aspiraciones personales, sino por la forma en la que se está desarrollando el proceso electoral.

Asimismo, acusó que “las decisiones que se vienen tomando desde el centro para imponerse en los estados y municipios”.