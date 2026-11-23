El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo presentó un video en que se revela que Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro se rindió sin resistencia.

En el video se puede ver el momento en que se llevó a cabo la Operación Centella en la que elementos de fuerzas especiales ingresaron al domicilio donde se encontraba escondido El Chapo Isidro en Guasave, Sinaloa.

Despliegue en el que se muestra a El Chapo Isidro rendirse sin resistencia junto a sus acompañantes, mientras las inspecciones por los elementos de la Sedena continúan en el sitio.

Pues en los hechos también la Sedena logró la captura de Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como primo del Chapo Isidro, además de la detención del segundo al mando José Luis “N”, señalado como su cuñado y operador financiero.

“Y describo que a las 19:50 horas del 20 de noviembre de 2026, arriba al área del objetivo, se establece la seguridad periférica y en eso refuerzos de estos delincuentes agreden al personal militar y de esa manera ingresan al domicilio y sin oponer resistencia, los delincuentes que estaban adentro del domicilio, se rinden”. Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Sedena

🚨 El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, compartió videos inéditos del operativo federal en Guasave, Sinaloa, donde fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", identificado como líder del Cártel de Guasave. pic.twitter.com/lu4iRUZpwO — Azucena Uresti (@azucenau) November 23, 2026

Ataque armados y bloqueos se intensificaron tras rendición de El Chapo Isidro: Sedena

En más detalles, Ricardo Trevilla Trejo precisó que los hechos violentos con ataques armados y bloqueos para la Sedena se intensificaron por los grupos de delincuencia tras la rendición de El Chapo Isidro.

“Los helicópteros (el Ejército) fueron agredidos, les dispararon con ametralladoras calibre 50, por eso los helicópteros hicieron uso de su armamento”, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Sedena

Hechos de violencia en el estado con el objetivo de impedir el traslado a la CDMX de El Chapo Isidro, por lo que fue pasando las 11:00 de la noche del viernes 20 de noviembre cuando los detenidos fueron trasladados vía terrestre a Culiacán.