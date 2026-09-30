Lorenia Valles, designada coordinadora de la Transformación en Sonora, dio que ve a la oposición “desdibujada” rumbo a las elecciones 2027 y, por el contrario, hay unidad en su partido Morena.

“La oposición la veo desconcertada… se dedican a criticar, a cuestionar, lo que proponemos pero nohe visto que planteen alguna alternativa… los veo desdibujados y siento además que no lo ven” Lorenia Valles, coordinadora de la Transformación en Sonora

En entrevista con Político MX, Lorenia Valles dijo que la oposición se dedica a criticar pero no propone alternativas o propuestas propias.

La coordinadora de la Transformación en Sonora aseguró que ha hay unidad en Morena y que ha disfrutado el proceso interno desde que inició.

Lorenia Valles destaca trayectoria de más de 30 años en la izquierda de Sonora

Lorenia Valles dijo que su designación es resultado de un trabajo de 30 años en los que ha recorrido todo el estado de Sonora como parte de la izquierda en esa entidad.

Rumbo a la candidatura estatal en las elecciones 2027, dijo que la persona elegida debe conocer el estado, representar sus principios, cumplir su palabra, tener la capacidad de identificarse con todos los sectores, características que dijo ella posee.

Lorenia Valles destaca acuerdo de civilidad en Morena Sonora

Lorenia Valles dijo que la unidad en Morena responde a que los seis participantes del proceso interno firmaron un acuerdo de civilidad.

En el mencionado acuerdo todos acordaron respetar los resultados de la encuesta y estuvieron de acuerdo en que el proceso interno fue a partir de un piso parejo.