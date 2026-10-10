Lorenia Valles se reunió este viernes 9 de octubre de 2026 con la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, como parte de la capacitación nacional de Morena.

El encuentro tuvo el fin de fortalecer las capacidades de organización y trabajo territorial de los representantes del movimiento en las entidades federativas que estarán en disputa en 2027.

Reconozco el liderazgo de nuestra presidenta nacional Ariadna Montiel y su compromiso con la formación de liderazgos humanistas. Lorenia Valles, coordinadora de Morena en Sonora

Al respecto, Lorenia Valles agradeció los espacios de capacitación promovidos por el partido y reiteró su compromiso de seguir trabajando en favor de los principios de la Cuarta Transformación desde Sonora.

Lorenia Valles se reúne con Ariadna Montiel (Especial )

Lorenia Valles participó en capacitación nacional de Morena

En sus redes sociales, Lorenia Valles confirmó su participación en una jornada de capacitación organizada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

Durante la realización, coincidió con la dirigente nacional del partido, Ariadna Montiel, junto con otros coordinadores estatales de la Transformación.

En su mensaje, Lorenia Valles destacó que el trabajo en territorio requiere vocación de servicio y constante preparación para responder a las necesidades de la ciudadanía.

Lorenia Valles se reúne con Ariadna Montiel (Especial )

Morena imparte talleres de capacitación a sus coordinadores estatales

Durante la jornada también participaron integrantes de la dirigencia nacional de Morena y coordinadores estatales de la Transformación, quienes abordaron temas relacionados con: