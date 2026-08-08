Grupo Frontera dará un concierto gratuito en Guadalajara como parte de los festejos patrios en el tradicional Grito de Independencia.

En un breve video compartido en X, Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, brindó detalles del evento que encabezará la agrupación originaria de Edinburg, Texas, con gran presencia en México.

“El 15 (de septiembre) por la noche será (el concierto) en la Plaza de la Liberación” Pablo Lemus. Gobernador de Jalisco

Grupo Frontera dará el Grito de Independencia en Guadalajara con concierto gratis

La fiesta patria en Guadalajara iniciará la noche del 15 de septiembre en Plaza Liberación, con la presencia de Grupo Frontera.

La ceremonia por el 216° Aniversario de la Independencia de México se llevará antes del espectáculo en Palacio de Gobierno.

Junto a Lorena Martínez Ramírez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento, y Mauro Garza Marín, coordinador general estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Pablo Lemus destacó que el show musical de Grupo Frontera no tendrá ningún costo.

¡Les tenemos una tremenda sorpresa musical! Para disfrutar de una noche espectacular el 216° Aniversario de la Independencia de México, desde luego que la entrada será gratuita.



Junto a Lorena Martínez y @MauroGarzaMarin te invitamos ver el video completo para conocerla: pic.twitter.com/YLd2wmsIsV — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) August 7, 2026

Aunque no especificó su duración, se prevé que el concierto inicie a las 8:00 p.m. y termine alrededor de la 1:00 a.m.

Los jaliscienses disfrutarán al estilo tapatío de éxitos como Un x100to, No se va, El amor de su vida, Bebe Dame y De lunes a lunes, entre otros.

Grupo Frontera de gira internacional

Actualmente, Grupo Frontera se encuentra de gira internacional. La agrupación llevó su “Triste Pero Bien C*brón Tour” a Los Ángeles California.

Sin haberlo planeado, la banda estadounidense de música regional mexicana y cumbia norteña, incluirá a México en su tour con el Grito de Independencia en Guadalajara.

Posteriormente, viajarán a Puerto Rico con motivo de su show musical programado para el 19 de septiembre en San Juan.

Que no quepa duda, la banda se encuentra en una de las etapas más ambiciosas de su carrera.