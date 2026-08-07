A 600 días de la actual administración, Alejandro Armenta señaló que esta estrategia, impulsada en coordinación con el Gobierno de México, brinda protección, acceso a la justicia y acompañamiento integral a mujeres que enfrentaron violencia de género mediante los Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) y las Casas Carmen Serdán.

De acuerdo con el Gobierno de Puebla, estos espacios ofrecen atención psicológica, asesoría jurídica y acompañamiento especializado para que las usuarias recuperen su bienestar, fortalezcan su autonomía y construyan un nuevo proyecto de vida.

Puebla fortalece atención a mujeres con Centros LIBRE y Casas Carmen Serdán (Cortesía )

Casas Carmen Serdán fortalecen la atención a mujeres víctimas de violencia en Puebla

Entre los casos presentados por el Gobierno estatal se encuentra el de Sugey, quien llegó a la Casa Carmen Serdán de Bosques de San Sebastián tras ser víctima de violencia sexual, psicológica y sufrir ansiedad, depresión y ataques de pánico.

Gracias al acompañamiento profesional recibido, logró recuperar su autoestima, reconstruir su proyecto de vida y ahora busca estudiar Psicología para apoyar a otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

Otro de los testimonios es el de Guadalupe Vargas Cerón, quien acudió a la Casa Carmen Serdán de La Margarita luego de enfrentar una depresión por la pérdida de su padre. En este espacio recibió apoyo emocional y aprendió un oficio que le permitirá emprender un negocio propio para avanzar hacia su independencia económica.

Con la apertura de la cuarta Casa Carmen Serdán, ubicada al norponiente de la ciudad de Puebla, el Gobierno estatal busca ampliar la cobertura de atención en una de las zonas con mayor vulnerabilidad social.

Alejandro Armenta destaca reconocimiento de la ONU al modelo de Casas Carmen Serdán

El gobernador Alejandro Armenta afirmó que el modelo de atención de las Casas Carmen Serdán obtuvo el reconocimiento de la ONU por ofrecer atención integral con perspectiva humana y fortalecer el empoderamiento de mujeres que han vivido distintos tipos de violencia.

Asimismo, señaló que este esquema acerca los servicios de justicia a mujeres de distintas regiones del estado, especialmente de comunidades alejadas donde anteriormente enfrentaban mayores dificultades para acceder a atención especializada y, en algunos casos, eran revictimizadas durante los procesos.

Actualmente, las Casas Carmen Serdán cuentan con auxiliares del Ministerio Público, médicos legistas, personal de investigación y psicólogas especializadas. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) reforzó el modelo con la incorporación de agentes del Ministerio Público para agilizar la atención a las víctimas.

Según datos del Gobierno estatal, esta estrategia contribuyó a disminuir 80 por ciento el delito de feminicidio durante el primer semestre de 2026, en comparación con 2024, cuando fue inaugurada la primera Casa Carmen Serdán en Acatlán de Osorio.