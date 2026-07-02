El presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, entregó la rehabilitación integral de un corredor vial estratégico en la zona de Lomas, una obra que busca mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad vial y renovar la imagen urbana de este sector de la capital potosina.

Ante las vecinas y vecinos de la zona, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó que esta intervención beneficia a habitantes de Lomas Primera, Segunda y Tercera, donde diversas vialidades presentaban un deterioro importante.

Enrique Galindo entrega corredor vial en Lomas para mejorar movilidad, seguridad e imagen urbana. (cortesía)

Enrique Galindo Ceballos rehabilita corredor vial en Lomas

La obra comprende la rehabilitación de las avenidas Cordillera Real, Montes Verdes, Montes Apalaches, Guadalcázar, Río Kennedy y Río Papaloapan, conformando un corredor vial que permitirá una circulación más segura y eficiente para automovilistas y peatones.

Durante el evento, señaló que esta obra representa el regreso de los impuestos de la ciudadanía en acciones concretas que mejoran la calidad de vida y atienden necesidades prioritarias de la población.

En su mensaje, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el Gobierno de la Capital ha mantenido una inversión histórica en infraestructura, con recursos anuales que oscilan entre 600 y mil 100 millones de pesos destinados a obra pública.

Indicó que estas inversiones han permitido avanzar en la recuperación de vialidades, servicios y espacios urbanos en distintos puntos de la ciudad, fortaleciendo el desarrollo de San Luis Capital.

Asimismo, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció el respaldo de legisladores, representantes empresariales y organizaciones ciudadanas para impulsar proyectos de infraestructura que generen beneficios para la población.

Enrique Galindo entrega corredor vial en Lomas para mejorar movilidad, seguridad e imagen urbana. (cortesía)

Corredor vial en Lomas contará con iluminación y programa Bache Cero

Como parte de las acciones complementarias, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció la instalación de un nuevo sistema de iluminación en el corredor vial para reforzar la seguridad y mejorar la imagen urbana de la zona.

Además, instruyó la implementación del programa Bache Cero en Lomas, con el propósito de atender de manera integral las vialidades que aún requieren mantenimiento.

Finalmente, el presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, destacó que las obras se realizan con empresas constructoras potosinas afiliadas a la CMIC San Luis Potosí, lo que permite mejorar la infraestructura urbana y al mismo tiempo fortalecer la economía local mediante la generación de empleo e inversión.