La comisionada estatal de Atención a Víctimas afirmó que la madre de Leyla Montserrat, Carmen Angélica, recibirá apoyo para poder viajar a Ciudad de México (CDMX) del gobierno de Sonora.

“Vamos a acompañarla para escuchar sus demandas y veremos qué procede”. Lizeth Salcedo, comisionada ejecutiva

Leyla Montserrat era una adolescente de 15 años asesinada por sus supuestas amigas, también menores de edad, sentenciadas sólo a meses de internamiento y libertad asistida.

El caso de Leyla Montserrat se suma a las protestas para que las sentencias a menores de edad que comentan delitos graves, sean juzgados como adultos, por lo que se busca una ley con su nombre.

Caso Leyla Montserrat: gobierno de Sonora apoyará a la madre de la menor para viajar a CDMX

Lizeth Salcedo, titular de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas dio a conocer que en reunión se decidiría si darán facilidades a la madre de Leyla Montserrat para viajar a CDMX.

Gobierno de Sonora apoyará a madre de Leyla Montserrat en su viaje a CDMX (Redes sociales)

Acorde con la comisionada, la reunión sería con el gobernador Alfonso Durazo, quien escuchará las demandas de la madre de Leyla Montserrat, entre ellas, su intención de viajar a la CDMX.

Esto se llevará a cabo en acompañamiento de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, para decidir qué procede tanto con las demandas, como en el caso de Leyla Montserrat.

Asimismo, Lizeth Salcedo señaló que desde que tuvo lugar el feminicidio, la Comisión Estatal ha dado acompañamiento tanto psicológico como legal a la madre de la menor.

Y aseguró que se han brindado las medidas necesarias así como buscado las diferentes rutas en el caso de Leyla Montserrat, ya que afirma, Carmen Angélica no está sola.

Madre de Leyla Montserrat vende dulces para viajar a CDMX y exigir justicia (Especial)

Ley Leyla: se presenta iniciativa para endurecer condenas a menores de edad

De momento, no se han dado a conocer los resultados de la reunión, sin embargo, la madre de Leyla Montserrat busca viajar a CDMX para proponer una reforma en la sentencia de menores.

A su intención se sumó la activista Dora Espinoza, quien presentó una solicitud para impulsar la Ley Leyla, que busca modificar la manera de juzgar a los menores que cometan delitos como feminicidios dolosos.

Esto bajo el argumento de que las sanciones son insuficientes en casos de violencia extrema cometidos por adolescentes, como las feminicidas de Leyla Montserrat condenadas a:

Bryanna Manzanares de 13 años: 11 meses de libertad asistida

Britany Michelle Bernal de 15 años: dos años y 10 meses de internamiento

Sin embargo y pese a que se analice y resuelva la Ley Leyla, las menores no podrán ser juzgadas ni sentenciadas por el mismo delito, por lo que sus sanciones no se modificarán.