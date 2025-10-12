La Fiscalía General de Justicia del estado de Sonora dio a conocer que logró la detención de dos adolescentes relacionadas con el feminicidio de Leyla Monserrath, de 15 años de edad.

De acuerdo con los reportes, las dos adolescentes detenidas -de 13 y 15 años de edad- participaron activamente en el asesinato de Leyla Monserrath, cometido el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, en Sonoyta, ubicado en el municipio General Plutarco Elías Calles, Sonora.

Feminicidio de Leyla Monserrath: Detienen a dos adolescentes relacionados con su asesinato

Autoridades señalaron que agentes periciales levantaron pruebas materiales en la vivienda donde se encontró el cuerpo de la menor, las cuales, permitieron demostrar la participación de las dos detenidas.

Según señalaron, la necropsia de ley permitió conocer que Leyla Monserrath murió por asfixia mecánica, causa que coincide con pruebas encontradas en el lugar de los hechos.

Tras esto, el caso se llevará de acuerdo al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, por lo que las detenidas serán juzgadas como menores de edad.

No obstante, colectivos, familiares y amigos de Leyla Monserrath exigen justicia a las autoridades, para que las dos jóvenes detenidas reciban sanciones ejemplares debido a la gravedad del crimen y a la alevosía con que lo cometieron.