Claudia Sheinbaum confirmó que su gobierno revisará la iniciativa “Ley Leyla”, que busca endurecer las sanciones a menores de edad que cometan delitos graves como feminicidio.

“Puede revisarse y en todo caso, tiene que ser una decisión colectiva. Yo pienso que en estos casos, siempre hay que atender las causas. Lo punitivo es importante porque es la ley, hay que cumplir con la ley y no debe haber impunidad pero una parte fundamental de cualquiera de estas situaciones, es atender de fondo, que es lo que lleva a estas jóvenes a cometer un homicidio como este.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El anuncio se dio en la mañanera del 8 de mayo de 2026, tras el caso de Leyla Montserrat, adolescente asesinada en Sonora por dos menores de edad que recibieron condenas reducidas bajo el actual sistema penal para adolescentes.

La propuesta, impulsada por activistas y familiares de víctimas de feminicidio, será analizada en medio de un debate nacional sobre justicia y seguridad.

Sheinbaum revisará iniciativa de mayores penas a menores por caso de Leyla Montserrat

Durante la conferencia de este 8 de mayo, Claudia Sheinbaum anunció la revisión de la solicitud de la “Ley Leyla” tras el feminicidio de Leyla Montserrat cometido por menores de edad en Sonora.

“Hay que profundizar mas todavía en la atención en las causas. Lo otro puede revisarse, pero es muy importante y por eso este trabajo intenso de jóvenes transformando México, para que tengan más acceso a la educación, más acceso a las actividades deportivas, a la cultura; que haya mucho más programas colectivos y también el programa de salud mental.” Claudia Sheinbaum, presidenta de México

El caso de Leyla, una adolescente de 15 años asesinada en septiembre de 2025 en Sonoyta, Sonora, por dos menores de 13 y 15 años, generó indignación nacional.

Las responsables del caso de Leyla Montserrat, recibieron condenas reducidas bajo el actual marco legal para adolescentes: una de 2 años y 10 meses de internamiento y la otra libertad asistida, más una reparación del daño mínima.

La activista Dora Espinoza presentó formalmente la solicitud ante Sheinbaum, pidiendo juzgar como adultos a menores en casos graves o establecer sanciones más severas, además de revisar la responsabilidad de padres o tutores.

Expertos y familiares de víctimas han señalado que el actual sistema prioriza los derechos de los infractores sobre los de las víctimas, lo que ha alimentado el debate público sobre la necesidad de reformas.

Claudia Sheinbaum indicó que el tema será analizado con seriedad en las próximas semanas, por lo que esta revisión se da en medio de una amplia discusión nacional sobre seguridad, justicia para víctimas y protección a menores con la “Ley Leyla”.