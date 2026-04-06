El caso de Leyla Monserrat concluyó con sentencia contra dos menores, responsables del feminicidio ocurrido en 2025 en Sonora, México.

Una implicada recibió 2 años y 10 meses de prisión, mientras la otra fue sancionada con libertad asistida y una reparación del daño por 5,677 pesos.

La resolución fue emitida por autoridades del sistema de justicia para adolescentes, lo que generó críticas por la magnitud de las penas impuestas.

Caso Leyla Monserrat: sentencia genera inconformidad y reabre debate sobre justicia juvenil

La madre de la víctima, Carmen Becerra, expresó su inconformidad al considerar que las sanciones no corresponden a la gravedad del crimen.

Becerra adelantó que buscará apelar la sentencia, al señalar que la reparación económica resulta insuficiente frente al daño causado y los gastos derivados.

Leyla Monserrat: menores habrían grabado el crimen contra la adolescente de 15 años (Captura de pantalla )

El caso inició el 25 de septiembre de 2025, cuando se reportó la desaparición de la adolescente en Sonora, lo que activó protocolos de búsqueda.

Una semana después, el 2 de octubre, el cuerpo fue localizado enterrado en la vivienda de una de sus amigas, generando conmoción social.

Las investigaciones de la Fiscalía estatal determinaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica, además de identificar la participación directa de dos menores.

La familia denunció que existían pruebas contundentes, incluyendo material audiovisual que documentaría la agresión y evidencias de violencia previa contra la víctima.

El caso generó indignación a nivel nacional, reabriendo el debate sobre la aplicación de sanciones en el sistema de justicia para adolescentes en México.

Finalmente, la madre reiteró que ninguna sentencia compensará el daño, insistiendo en que el caso debe marcar un precedente en la impartición de justicia.