Madre de Leyla Montserrat vende dulces para viajar a CDMX y exigir justicia

Carmen Valencia, madre de Leyla Montserrat, adolescente de 15 años que fue asesinada por dos supuestas amigas en Sonora, vende dulces para viajar a la Ciudad de México (CDMX) y exigir justicia.

Lo anterior, debido a que Carmen Valencia calificó de “insuficiente” la sentencia emitida contra las dos asesinas de Leyla Montserrat, quienes tenían 15 y 13 años al momento del crimen:

Britany Michel (15 años): sentenciada a dos años y 10 meses de internamiento juvenil, pena que se encuentra cumpliendo

Monserrat (13): sentenciada a 11 meses de libertad asistida; actualmente está libre y viviendo en Puerto Peñasco.

Madre de Leyla Montserrat busca llegar a CDMX y exigir justicia por su asesinato

Carmen Valencia, madre de Leyla Montserrat, inició una venta de dulces con el objetivo de recaudar fondos y poder viajar a la CDMX.

Acompañada de una cartulina, Carmen Valencia colocó un pequeño puesto en Plaza Herradura, en San Luis Río Colorado, Sonora, desde donde reiteró que busca llegar a la capital del país para exigir justicia por el asesinato de Leyla Montserrat.

“Soy mamá de Leyla. Estoy haciendo esta actividad para recaudar fondos para ir a CDMX. Quiero justicia para mi hija”. Carmen Valencia, madre de Leyla Montserrat

Puntualmente, Carmen Valencia busca reunirse con las autoridades de las tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, para impulsar una reforma que permita juzgar como adultos a aquellos adolescentes que cometan delitos graves.

Con ello, las asesinas de su hija de 15 años, también adolescentes al momento de cometer el crimen, recibirían sanciones más grades acorde al delito, toda vez que solo pasaran algunos meses de sanción antes de poder recuperar su libertad.

Carmen Valencia ya logró una primera reunión con César Iván Sandoval Gámez, alcalde de San Luis Río Colorado, quien la aseguró acompañamiento seguro en su búsqueda de justicia con todas las órdenes de gobierno.

Luego de esto, se espera que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, la reciba el próximo lunes 13 de abril en la capital del estado.